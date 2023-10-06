Yalı partisinde hırsızlık: Ünlü iş insanının evinden milyonluk eşyaları çalındı!

İş insanı Mustafa Oktar, Yeniköy'deki yalı dairesinde yakın dostlarının katıldığı bir ev partisi verdi. Ertesi sabah uyanan iş insanı, yatak odasındaki 1,5 milyon lira değerindeki saat ve aksesuarlarının çalındığını görünce soluğu karakolda aldı.

Uluslararası bir lojistik firmasının sahibi olan Mustafa Oktar, Boğaz manzaralı yalı dairesinde özel bir parti düzenledi. Geceye yakından tanıdığı 20 arkadaşını da davet etti. Erken başlayan parti sabahın ilk ışıklarına kadar sürdü.

Sabah'ta yer alan habere göre; ertesi sabah uyanan iş insanı, şirketine gitmek için hazırlanırken lüks marka saatinin yerinde olmadığını fark etti. Ardından başka aksesuarlarını da bulamadı.

Soluğu karakolda alan Oktar, polise verdiği ifadede yaklaşık 1.5 milyon liralık eşyasının çalındığını söyledi. Oktar'ın büyük üzüntü yaşadığı öğrenildi.