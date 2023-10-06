MSB acı haberi duyurdu! 1 asker şehit…

MSB yaptığı açıklamada Uzman Çavuş Recep Parlak'ın 5 Ekim'de şehit olduğunu açıkladı.

MSB acı haberi duyurdu! 1 asker şehit…

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde yaralanan Uzman Çavuş Recep Parlak'ın şehit olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 30 Eylül 2023 tarihinde, teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız P. Uzm.Çvş Recep Parlak, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 05 Ekim 2023 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

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