İsmail Saymaz: Bu mektup sayesinde darbe yapmak için hangi silahları kullandığını Kavala'ya itiraf ettirmiş olduk!

Gazeteci İsmail Saymaz, Gezi davasında çarptırıldığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası geçtiğimiz günlerde Yargıtay'ca onanan Osman Kavala'nın kendisine mektup gönderdiğini söyledi: "Darbe yapmak için hangi silahları kullandığını Kavala'ya itiraf ettirmiş olduk!"

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İsmail Saymaz: Bu mektup sayesinde darbe yapmak için hangi silahları kullandığını Kavala'ya itiraf ettirmiş olduk!

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) derhal serbest bırakılmasına yönelik kararına rağmen Gezi davasındaki yargılama süreci boyunca cezaevinde tutulan, son olarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası geçtiğimiz günlerde Yargıtay'ca onanan iş insanı Osman Kavala'nın kendisine kısa bir mektup gönderdiğini söyledi.

Kavala'nın "Hiç katılmadığı Gezi Parkı gösterilerinin lideri ilan edilerek, hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüsten müebbette çarptırıldı" şeklindeki cümlesine itiraz ettiğini belirten gazeteci, şöyle devam etti:

"Kavala, cezaevinden mektup göndererek, cümleme itiraz etti. Hayır, 'Gezi'nin lideri benim' demedi. Fakat Gezi'ye katıldığını yazdı.

Şöyle diyor:

'Çalışma ofisimin de yakınlığından dolayı protestolar sırasında Gezi Parkı'na gittim. Giderken poğaça, eczaneden alınan ağız burun maskesi, bir açılır kapanır plastik masa ve hoparlör götürdüm. Yani Gezi Parkı ile ilgili etkinliklere katılmadığım söylenemez.'

Bu mektup sayesinde, darbe yapmak için hangi silahları kullandığını Kavala'ya itiraf ettirmiş olduk! (...)"

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