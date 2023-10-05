ABD'li yetkili: Suriye'de Türk SİHA'sı vurduk; askerlerimiz Türkiye'ye ait olduğunun farkındaydı

ABD'ye ait bir savaş uçağının Suriye'de bir Türk silahlı insansız hava aracını (SİHA) vurduğu belirtildi.

Wall Street Journal'a konuşan bir ABD'li yetkili, Türkiye'ye ait SİHA'nın ABD'li askerlere tehdit olarak değerlendirildiği için, bir ABD F-16'sı tarafından düşürüldüğünü söyledi. Hamlenin bölgede operasyonlar yürüten ABD'li askerler tarafından gerçekleştirildiği ifade edildi.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ve yerel bir güvenlik kaynağı, ABD önderliğindeki koalisyonun Suriye'nin kuzeydoğusunda bulunan bir üs yakınlarında Türkiye'ye ait bir İHA'yı düşürdüğünü iddia etmişti. Sosyal medyada da İHA'nın düşürüldüğünü gösterdiği iddia edilen videolar çeşitli hesaplar tarafından paylaşıldı.

Gözlemevi ve kaynağın ifadelerini aktaran Reuters'a açıklamada bulunan Milli Savunma Bakanlığı, ellerinde İHA'nın düşürüldüğü bilgisi bulunmadığını belirtti. ABD önderliğindeki koalisyon Reuters'ın sorularına yanıt vermedi. Reuters'ın aktardığına göre söz konusu üs hem koalisyon askerleri hem de YPG tarafından kullanılıyordu.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI YALANLADI

Millî Savunma Bakanlığı kaynakları daha sonra da Suriye'de düşürülen SİHA'nın Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait olmadığını bildirdi.

Ancak WSJ'ye konuşan ABD'li yetkili vurulan SİHA'nın Türkiye'ye ait olduğunu ve ABD askerlerinin harekete geçmeden önce bunun farkında olduklarını ifade etti.

Yetkili, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in Türk yetkililerle konuşmasının beklendiğini aktardı.

Suriye'de yaklaşık 900 tane ABD'li asker bulunuyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, pazar günü Ankara'da İçişleri Bakanlığı'nı hedef alan bombalı terör saldırısını gerçekleştiren teröristlerin Suriye'den geldiğinin tespit edildiğini bildirmişti. Fidan dün yaptığı açıklamada, "Özellikle Irak ve Suriye’de PKK/YPG'ye ait bütün tesisler, güvenlik güçlerimizin, silahlı kuvvetlerimizin, istihbarat unsurlarımızın topyekün meşru hedefidir." dedi ve "Üçüncü tarafların PKK/YPG'li tesislerden ve şahıslardan uzak durmasını tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye saldırıdan sonra PKK/YPG'nin bulunduğu belirtilen bölgelere operasyonlarını sıklaştırdı.