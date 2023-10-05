Kahramanmaraş'ta 4,3 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde saat 18.23'te deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin büyüklüğünü 4,3, derinliğini 11 kilometre olarak açıkladı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4,1 olarak belirledi. Depremin yerin 8,5 kilometre derinliğinden olduğu belirtildi.