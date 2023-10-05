Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde ilk dersi vali verdi

Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde düzenlenen ilk derse, Vali Ali İhsan Su ile Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Mehmet Karakoç ile Hukuk Fakültesi Dekanı Hasan Tanrıverdi katıldı.

Rektör Mehmet Karakoç, hukukun önemine işaret ederek öğrencilere başarılar diledi. Kürsüde ilk dersi veren Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su ise, anayasa tarihinden örnekler verdi. Öğrencilere hedef koymanın ve o yolda ilerlemenin önemine işaret eden Su, hobi edinmenin ve değişimin gerekliliğinden bahsederek öğrencilere tavsiyelerde bulundu.