Suriye'de askeri mezuniyet törenine saldırı: En az 50 kişi hayatını kaybetti, 150 yaralı var

Suriye'nin Humus kentinde Humus Askeri Akademisi öğrencilerinin mezuniyet törenini hedef alan dron saldırısında ölen ve yaralananlar olduğu belirtildi.

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Suriye'de askeri mezuniyet törenine saldırı: En az 50 kişi hayatını kaybetti, 150 yaralı var

Beşşar Esad yönetiminin haber ajansı SANA’ya göre; patlayıcı mühimmat yüklü dron ile düzenlenen saldırıda onlarca kişinin öldüğü ve yaralandığı bildirildi.

Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Saldırıda, çok sayıda sivil ve askeri personel öldü. Ayrıca onlarca davetli aile ve çok sayıda katılımcı öğrenci de yaralandı" denildi.

Saldırı, mezuniyet töreni sona erdikten hemen sonra gerçekleşti. Yerel haber kaynaklarına göre; en az 50 kişi hayatını kaybetti ve 150'den fazla kişi yaralandı. Yaralılar, Humus Askeri Hastanesi'ne nakledildi.

SAVUNMA BAKANI'NIN YARALANDIĞI İDDİA EDİLİYOR

Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmoud Abbas'ın düzenlenen saldırıda yaralandığı iddia edildi.

Suriye Savunma Bakanlığı, saldırının "tanınmış uluslararası taraflar tarafından desteklenen silahlı terörist örgütler tarafından gerçekleştirildiğini" iddia etti. Bakanlık'tan yapılan açıklaması şekilde:

"Saldırı, törenin sona ermesinin hemen ardından meydana geldi. Çok sayıda şehit var. Hem sivil hem de askeri personel ile davet edilen aileler arasında kadınlar ve çocuklar da dahil olmak üzere onlarca yaralı var."

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