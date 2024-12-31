İşçiler Bu Yıl da Grev Çadırlarında ‘HAKLIYIZ’ Dedi, Yasaklara Rağmen Direnişin Yılı: 2024

2024 yılı Türkiye’de işçi sınıfının çok sayıda eylem, direniş ve grevine sahne oldu. Ekonomik açıdan zor bir seneyi geride bırakan emekçiler, haklarını kazanmak için alanlara çıktı; iş bıraktı, açlık grevi yaptı.

Türkiye’nin dört bir yanına yayılan işçi eylemlerini sizler için derledik.

SOMA FERNAS MADEN İŞÇİLERİ

AKP Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu’nun sahibi olduğu Fernas Şirketi’nin Soma’da bulunan maden ocağında çalışan maden işçileri, çalışma koşullarının hayatlarını tehlikeye atacak seviyede olmasına tepki göstererek, iş güvenliğinin sağlanmasını istedikleri ve sendikalı oldukları gerekçesiyle işten atıldı.

İlk olarak Soma’da başlattıkları direnişi Ankara’ya taşıyan maden işçileri Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bulundukları temasların ardından Kurtuluş Parkı’nda oturma eylemine başlamıştı. Talepleri karşılık bulmayınca açlık grevine başlayarak konuşmama kararı alan işçilerin haftalar süren mücadelesi kazanımla sonuçlandı.

İşveren tarafının görüşmeyi kabul etmesinin ardından Soma’ya geri dönen işçiler, kendi aralarında bir heyet oluşturarak şirket yetkilileriyle görüştü.

Görüşme sonucu varılan anlaşma kapsamında, işten atılan işçiler istedikleri takdirde işe dönebilmesine ve Ocak 2025'te işçilerin maaşlarına zam yapılacak ve işe dönmek istemeyen işçilere tazminat ödenmesine karar verildi.

Ayrıca karşılıklı açılan davalardan feragat edilme noktasında da mutabakata varılarak direniş sonlandırıldı.

ÇAYIRHAN MADENCİ DİRENİŞİ

Ankara Çayırhan Termik Santrali’nde çalışan işçiler, özelleştirme sürecine tepki olarak kendilerini madene kilitledi.

Bir grup madencinin yer altında, geri kalan madencilerin ve yer altındaki madenci yakınlarının yer üstünde sürdürdüğü direniş büyük ses getirdi. Birçok siyasi isim maden sahasına giderek işçilerle olan dayanışma duygularını iletti.

Direnişlerinin 9’uncu gününde Hazine ve Maliye Bakanlığı’na doğru yürüme kararı alan işçiler, bakanlık binasına doğru hareket etti.

Bu gelişmenin ardından santralin özelleştirme süreci kapsamında yapılacak ihalenin mart ayına ertelendiği açıklandı. Erteleme kararının duyurulmasının ardından işçiler oy birliği ile yürüyüşü sonlandırma kararı alırken, direnişlerini maden bölgesinde kurdukları çadırda nöbetleşe şekilde sürdürüyorlar.

POLONEZ DİRENİŞİ

Sendikalı oldukları gerekçesiyle işten atılan Polonez işçilerinin başlattığı direniş aylardır sürüyor. Anayasal haklarını kullanarak sendikalı olan yüzlerce işçinin sürdürdüğü direniş, geçtiğimiz haftalarda yeni bir boyut kazanmıştı. Ankara’ya yürümek isteyen işçilere polis ekiplerince izin verilmemiş bu gelişmenin ardından Çatalca Kaymakamlığı önünde açlık grevine başlayan işçiler, çadır kurarak 7/24 eyleme geçmişti.

Daha sonra bir grup işçi Anadolu yakasına geçerek sabah saatlerinde tekrar Ankara’ya doğru harekete geçmişti. Kartal’da bulunan İstanbul Anadolu Adalet Sarayı önünde bir kez daha polis ablukasına alınan işçiler burada beklemeye başlamıştı. Cumhurbaşkanı danışmanlarının devreye girmesinin ardından işçiler eylemlerine 3 gün süreyle ara verdiklerini duyurmuştu. Polonez işçileri tarafından 30 Aralık Pazartesi günü yapılan açıklamada akşam saatlerinde üyesi oldukları Tek Gıda-İş Sendikası ile şirket yetkilileri arasında bir görüşme gerçekleşecek. Görüşmeden çıkacak karara göre işçiler yol haritasını belirleyecek.

METAL İŞÇİLERİ GREVİ

Birleşik Metal İş (BMİS) ile Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile yürütülen toplu iş sözleşmesi (TİS) sürecinden anlaşma çıkmamasının ardından metal işçileri grev kararı alarak bugüne dek 5 farklı fabrikada greve çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 14 Aralık tarihinde yayımlanan Resmi Gazete’de yer alan kararla metal sektöründeki grev 60 gün süreyle ertelendi.

Ancak sendika ve işçiler bu yasaklama kararını tanımayarak grevlerini sürdüreceklerini ilan ederken, fabrikalarda grevler yüzde yüz katılımla devam etti.

Hitachi’de grev 20 günün ardından işveren tarafıyla varılan anlaşmayla sonlandı. İşçiler işveren tarafına geri adım attırırken başta ücret artışı olmak üzere çok sayıda kazanım elde etti. Geri kalan 4 fabrikada ise grevler devam ediyor.

AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ ÇALIŞANLARI YÖNETMELİĞE KARŞI

Aile Hekimleri Sözleşme ve Yönetmeliği, hekimlerin ve meslek örgütlerinin tüm itirazlarına rağmen 1 Kasım'da yürürlüğe girdi.

Aile Sağlığı Merkezi çalışanları yeni yönetmeliğe tepki olarak, Türkiye’nin dört bir noktasında iki kez iş bırakma eylemine gitti. İlk olarak 5-7 Kasım tarihleri arasında iş bırakan Aile Sağlığı Merkezi çalışanları ikinci kez ise 2-6 Aralık tarihlerinde iş bıraktı.

Aile Sağlığı Merkezi çalışanları 2025 yılında üçüncü kez iş bırakmaya hazırlanıyor. Çalışanlar bu kez 2-6 Ocak tarihleri arasında yurt genelinde iş bırakacak.

Aile Sağlığı Merkezi çalışanları, yeni yönetmelikle birlikte ana paradan kesintiyi gidilip teşvik üzerinden ek ödeme sağlanmasına tepki gösteriyor. Mevcut sağlık hizmetlerinin yüzde 40’ını karşılayan Aile Sağlığı Merkezlerinde toplam sağlık personelinin sadece yüzde 15’i görev alıyor.

Bu yeni yönetmelikle iş yüklerinin artacağını belirten aile hekimleri, yönetmeliğe karşı eylemlerini sürdürmekte kararlı olduklarını ifade ediyor.

CARREFOURSA DİRENİŞİ

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde bulunan CarrefourSA deposunda çalışan işçilerin, iş koşullarında iyileştirme ve zam talebinde bulundukları gerekçesiyle Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası (DGD- SEN) üyesi 4 kişi işten atıldı.

Bu gelişmenin ardından CarrefourSA deposunda çalışan işçilerin birçoğu aynı gün, hem 4 işçinin işine son verilmesine tepki göstermek hem de iş koşullarının iyileştirilmesi ve zam talebiyle toplu olarak iş bıraktı.

İşçilerin 17 gün süren direnişi sonucu işveren tarafı işçilerin taleplerini kabul etti ve direniş sonlandı. Eylem sonucu sadece Esenyurt deposunda değil tüm depolarda geçerli olacak şekilde ücretlere yüzde 10 zam yapıldı.

Sendika tarafından yapılan açıklamada iki ayrı taşeron firmanın depolarla ilişiği kesildiği ve tüm işçilerin kadroya alınması noktasında anlaşmaya varıldığı belirtildi.

AGROBAY İŞÇİLERİ

İzmir’in Bergama ilçesinde bulunan Agrobay Seracılık'ta çalışırken Tarım İşçileri Sendikası'na (Tarım-Sen) üye oldukları gerekçesiyle işten atılan işçiler, 23 Ağustos 2023’ten bu yana direnişlerini sürdürüyor.

Mart ayında İzmir’den Ankara’ya yürüyen işçiler 25 Mart tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile yaptıkları görüşmenin ardından ilk kazanımını elde etmişti.

27 Mart’ta sendika tarafından yapılan açıklamada işçilerin içeride kalan maaş ve yıllık ücretlerinin ödendiği belirtilirken, içeride kalan alacaklar için mücadelenin devam edeceği ifade edilmişti.

Sendika, işçilerin tazminatlarının ödenmesi noktasında sürecin takipçisi olacaklarını belirtirken, bu noktada yaşanacak bir olumsuzlukta direnişin devam edeceği mesajını vermişti.

SİVAS RC ENDÜSTRİ DİRENİŞİ

Sivas RC Endüstri Ulaşım Araçları A.Ş. Fabrikası’nda 6 işçinin DİSK’e bağlı Nakliyat-İş Sendikasına üye oldukları gerekçesiyle işten atılırken, fabrika yönetimi sendikanın yetkisine de itiraz etmişti.

Aralarında Nakliyat-İş Sendikası Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu ve Sendika Genel Sekreteri Erdal Kopal’ın da yer aldığı iki ayrı vardiyada çalışan yaklaşık 200 işçi kendisini fabrikaya kilitleyerek, işten atılan arkadaşları işe geri alınıncaya kadar fabrikadan çıkmama ve üretimi durdurma eylemi başlatmıştı. Fabrikaya çevik kuvvet polisleri girerken, işçilerle polisler arasında arbede çıkmıştı.

İşverenin görüşmeye yeşil ışık yakmasının ardından sendika ve işçilerin iş yeri işgali eylemi sona ermişti.

ERCİYAS BORU GREVİ

Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması sonrası Erciyas Çelik Boru’nun Düzce ve Mersin’deki fabrikalarında Birleşik Metal İş grev kararı aldı.

İki hafta süren grevin 14’üncü gönünde fabrika yönetimi geri adım atarak toplu sözleşme masasına oturdu.

Toplu sözleşmede ücretlerde ortalama yüzde 11’lik artışa gidilirken, 2, 3 ve 4. altıncı aylarda enflasyon artı 3 puan zam kararı çıktı.

Sosyal ödeme ve ödeneklerde ise ortalama yüzde 250 artışa gidildi. Sözleşmenin ikinci altı ayından itibaren ise her ay 1.100 lira tutarında erzak yardımı yapılmasında karar kılındı.

Sendikanın açıklamasında, "Taşınma izni ve yeni birçok hak elde ettiğimiz bu tarihi sözleşmede emeği geçen tüm kadrolarımızı kutluyoruz" denildi.

AS PLASTİK GREVİ

As Plastik işçileri 2,5 yıllık sendikal yetki mücadelesinin ardından ilk kez oturdukları Toplu İş Sözleşmesi masasında patronun sendikayla sözleşme imzalamayı kabul etmemesi üzerine grev kararı almıştı.

62 günlük grev deneyiminin ardından patronun işten çıkardığı, sendikanın iş yeri temsilcisinin ve işbaşı yapmayı kabul etmeyen 12 işçinin tazminatlarını ödemeyi kabul etmesinin ardından iş yeri temsilcileri ile Petrol İş 1 Nolu Şube yetkilileri arasında yapılan görüşmenin ardından greve son verilme kararı alınmıştı.

İş yeri yönetimi grev süresince işçilerle bireysel sözleşmeler imzalayarak ve geriye dönük alacakları ödemeyi teklif ederek grev kırıcılık yapmıştı.