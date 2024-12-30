2024’te Magazin Dünyasında Neler Oldu? Kaos, Gözyaşı, Entrika Diz Boyu…
2024’ün bitmesine sayılı günler kalırken, herkesin içinden geçirdiği “Neler neler yaşadık” sorusunun cevabı kişiden kişiye değişti. Yıl boyunca kimi zaman hüzünlendiren, kimi zaman ağızları açık bırakan, kaosu bol, heyecanı yüksek magazin dünyasında da çok olay yaşandı. İşte 2024 yılına damga vuran magazinin öne çıkanları…
Kaynak: Haber Merkezi
Magazin denildiğinde akla ilk gelen ünlüler bu sene de izleyenleri, okuyanları bol bol skandallara boğdu. Kimi evlendi, kimi yorum yapmadan duramadı, kimi de yaptığıyla ‘Pes’ dedirtti. Merak edilen ‘2024 yılında magazin dünyasında neler oldu?’ listesini sizler için derledik.
Yeni yıla kucak açtığımız bu yıl ünlüler dünyasından aranızdan ayrılanlar oldu. Kenan Işık, Genco Erkal, Metin Arolat, Murat Soydan, Ankaralı Namık, Ayla Algan, Ahu Tuğba, Ahmet Uğurlu Oğlu, Güneri Civaoğlu, Sevda Ferdağ, Tolga Savacı, Kayhan Yıldızoğlu, Türker İnanoğlu, Ayten Gökçer,Fatma Karanfil hayatını kaybetti.
YILMAZ ERDOĞAN- CANSU TAŞKIN AŞKI İFŞALANDI
57 yaşındaki yönetmen ve oyuncu Yılmaz Erdoğan ve aşk yaşadığı iddia edilen 31 yaşındaki ünlü manken Cansu Taşkın’dan ilk kez ‘aşk’ fotoğrafı geldi. Cansu Taşkın’ın kız kardeşi Elif Vurgun, Yılmaz Erdoğan ve Taşkın’ın dudak dudağa fotoğraflarını paylaştı. Gündeme bomba gibi düşen paylaşım sonrası Cansu Taşkın, “Haberler doğru. Kötü bir şey yapmadık arkadaşlar, benim için çok değerli bir insan” açıklamasını yaparken, Yılmaz Erdoğan ise “Geçtiğimiz yıl yaşanmış ve sona ermiş bir ilişki garip bir şekilde gündeme geldi” açıklamasını yaptı.
OY SIRASINI ASİSTANINA BEKLETTİ
31 Mart Yerel Seçimleri’nde Levent'teki Lütfi Banat İlkokulu'na gelen şarkıcı Zeynep Bastık, beklemek istemeyince sıraya asistanını koydu. Bir süre sonra asistanının haber vermesiyle tekrar okula dönen Bastık oyunu kullandı. Bu hareketi sosyal medyada tepki toplayan Bastık "Adapte olamadım çünkü uçaktan indim, midem kötü, kabalık... Sıramı bekledim, oyumu kullandım, gidiyorum" dedi.
CANLI YAYINDA NARİN İÇİN ÇIĞLIK ATTILAR
Beyaz TV'de yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' isimli magazin programında sunucular, Diyarbakır’da günler sonra cansız bedeni derede bulanan 8 yaşındaki Narin Güran için çığlık attı.
Sunucular Hande Sarıoğlu, Didem Delen, Pınar ve Bilal Özcan, "Narin için çığlık" hareketi başlattıklarını söyledi. O anlar büyük tepki topladı.
DİDEM SOYDAN’IN AYAKKABISINDAN VİSKİ İÇTİLER
Dijital içerik platformu Youtube’da Ali Biçim ve Mesut Can Tomay, programına ünlü manken Didem Soydan’ı konuk olarak aldı. Ali Biçim, programda “O topuklu ayakkabıdan şaşal su içme şansım olmalı” ifadelerini kullanarak Mesut Tomay ile birlikte Soydan’ın ayakkabılarını çıkarıp içine döktükleri alkolü içtiler. Soydan ise “Ben izleyici olarak seni tanıyorum ama Mesut’u da tanıdığım için jartiyerime kadar getirdim” diye konuştu.
MİNİ ELBİSEYLE ABDEST ALDI
ATV'nin yeni dizisi Bir Gece Masalı'nın ilk bölümünde ünlü oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun'un oynadığı Canfeza karakteri, mini saten elbise ile abdest aldı. Canfeza’nın bu görüntüsü sosyal medyada linç edildi. Karakterin Burak Deniz'in hayat verdiği Mahir tarafından röntgenlenmesi de çok konuşuldu.
“ŞERİAT GELECEKSE KAPANMAYA HAZIRIM” DEDİ
Narin Güran cinayeti sonrasında açıklama yapan sanatçı Sevda Demirel’in “Eğer şeriat kanunları yürürlüğe girecekse ben sonsuz kapanmaya hazırım yeter ki bunları assınlar! Tabii ki çözüm! Çok ciddi bir caydırıcılık. Ben şeriat, kapanmak vs. sonsuz kabul ediyorum. Yeter ki assınlar, vinçle sallansınlar. Olmaz! Ne hayvanlara ne çocuklara ne bebeklere! Yani bunlar gerçekten insan değil bunlar. İblisin çalışanları bunlar, normal insan bunu yapmaz” sözleri büyük tepki topladı.
HACI SABAHCI’YA BABALIK DAVASI
2010 yılında Facebook’tan Hacı Sabancı’yla tanıştığını ve görüşmelerinin akabinde Uzay adında bir erkek çocuğu dünyaya getirdiğini iddia eden F.D. isimli genç kadın, Hacı Sabancı hakkında babalık davası açtı. Magazin gündemine bomba gibi düşen davaya ilişkin açıklama yapan Hacı Sabancı'nın avukatı Yunus Egemenoğlu Hacı Sabancı'nın bir iftirayla karşı karşıya olduğunu, iftiraların amacının ne olduğunu bildiklerini ve sessiz kalmayacaklarını söyledi.
DİLAN POLAT KARDEŞİYLE DUDAK DUDAĞA
Kara para akladığı iddiasıyla tutuklanan, aylar sonra tahliye olan sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu, bir eğlence mekanında tahliyelerini kutlarken dudak dudağa öpüştü. Sosyal medyayı ayağa kaldıran videonun ardından Polat ve kız kardeşi hakkında "hayasızca hareketler" suçlamasıyla resen soruşturma başlatıldı. Hazırlanan iddianamede fenomen iki kardeş için bir yıla kadar hapis cezası istendi.
İNAN KIRAÇ 87 YAŞINDA EVLENDİ
KOÇ Holding’in eski yöneticilerinden 87 yaşındaki İnan Kıraç, KOÇ şirketinde 52 yıl boyunca finans grubu başkanlığı yapan ,75 yaşındaki Emine Alangoya ile evlendi. Kıraç'ın nikah öncesi Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nden 'Akli dengesi yerindedir' raporu aldığı öğrenildi.
İnan Kıraç’ın kızı İpek Kıraç, babasın evlendiğini e-devletten öğrendiğini söyleyerek "Babam İnan Kıraç’ın manevi ve maddi olarak korunması amacıyla kısıtlanması ve kendisine vasi atanması talebinde bulundum. Bu benim için çok zor alınmış bir karardır” açıklamasını yaptı.
DENİZE DÜŞTÜ, YÖNETMENİ DÖVMEK İÇİN 7 SAAT BEKLEDİ
Dünya Güzellerim Tatilde programının çekimleri sırasında iddiaya göre, Bülent Ersoy ile yönetmen arasında kriz çıktı. Bülent Ersoy’un tekne çekimlerinde denize düştüğü, Ersoy’un olaydan sonra odaya kapandığı, yönetmeni yakalamak için otelin girişindeki koltukta “Bu yönetmeni döveceğim, elbet buradan geçecek, yakalayacağım” diyerek 6.5 saat yerinden kalkmadığı öne sürüldü.
ICARDI VE WANDA NARA’NIN AŞK KAOSU HİÇ BİTMEDİ
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, “Kişisel ve sağlık problemleri nedenleriyle bir kez daha denedim ama olmadı” diyerek ayrıldıklarını duyurdu. “Daha mutlu olmadığımda ayrılırım” diyen Nara, klibinde oynadığı rapçi L-Gante ile yeni bir ilişkiye başladı.
Icardi, "Aşkın Olayım" şarkısına düet yaptığı şarkıcı Simge Sağın'ın sosyal medyada takibe aldı. Herkesin konuştuğu aşk kaosunda Nara, ayrılık sebebini “Icardi'yi transfer döneminde Arjantin'e götürmek istedim ama gelmedi, Galatasaray'ını bana tercih etti" diyerek açıkladı. Ardından Nara, Icardi’nin yazdığı uzun mesajları paylaştı. Nara, yeni sevgilisi ve çocuklarıyla önce İtalya tatili yapıp, ardından eski kocası ve sevgilisiyle kahvaltıda buluştu.
FARAH’TAN DAVALIK EDEN ‘YILMAZ GÜNEY’ YORUMU
Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Murathan Mungan'ın Yılmaz Güney ölüm yıldönümünde yaptığı paylaşıma verdiği yanıtla gündem oldu. Abdullah, Yılmaz Güney için “Sinemamızın en iyi kadın döven ve şiddet türleri açısından zengin ve etkili silah kullanan erkeği” yorumunu yaptı. Yılmaz Güney'in ailesi, Farah Zeynep Abdullah'a dava açtıklarını açıkladı. Davayı öğrenen oyuncu “Ok hakimi vurmak yok ama” yorumunu yaptı.
29 EKİM KONSER ÜCRETLERİ TARTIŞMA YARATTI
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için düzenlenen etkinlikler kapsamında, Ankara’da sahne alan Ebru Gündeş’e konser ücreti olarak 69 milyon lira ödendiği iddiası çok konuşuldu. Ankara Büyükşehir Belediyesinin Mor ve Ötesi grubu için de 71 milyon 520 bin TL ödeme yaptığı iddia edildi. ABB Başkanı Yavaş 29 Ekim konserlerinde sanatçılara yüksek ücretler ödendiğine dair iddiaların ardından soruşturma başlatıldığını söyledi.
GÖKHAN ÇIRA’NIN BEBEKLE YATAK POZUNA SORUŞTURMA
Fenomen Selin Ciğerci’nin eşi Gökhan Çıra’nın taşıyıcı anne aracılığıyla dünyaya geldiğini iddia ettikleri kızı Selenay'la verdiği poz ortalığı karıştırdı. Yatağa uzanıp, bacaklarının ortasına bebeği oturtan Gökhan Çıra hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında mağdur çocuğun bakımını sağlayan kişilerce bakımına devam edilmesi, mağdur çocuğun durumu ve gelişimine uygun düşecek şekilde Çocuk Mahkemesinden Danışmanlık Tedbiri istenmesine hükmedildi.
TATLISES’İN KIZI KABİN MEMURUYLA KARAKOLLUK OLDU
Türk Hava Yolları'nın Bodrum-İstanbul seferini yapan uçağına binen, İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, kedisi için kendisini uyaran kabin görevlisi ile karakolluk oldu. Olay görüntüler sonrasında açıklama yapan Tatlıses, kedisinin rahatsız olduğunu belirterek “Uçağa bindiğimde kedim pusetindeydi. İnişe kısa bir süre kala kedim fenalaşınca onu pusetten çıkarmak istedim. O sırada bir hostes beni sert bir dille uyardı. Durumu açıklamaya çalışmama rağmen, sert tavrı devam etti ve kedimi zorla pusete sokmaya çalıştı. Hatta pusete vurdu” dedi.
YUSUF GÜNEY VE KEHANETLERİ YİNE BAŞROLDEYDİ
Şarkılarından çok kehanetleriyle konuşulan Yusuf Güney’in varsayımları 2024 yılına damga vurdu. Daha önce farklı evrenlerde yolculuk yaptığını ve uzaylılarla tanıştığını ifade eden Güney, 2025 yılı için “Ben hiç iyi şeyler görmüyorum. İstila başladı. Amerika orası burası yıkılıyor. Uzaylılar, uzaylı araçları daha ileriye çevirecekler. 2025 yılında daha çok dünya dışı formlarla ilgileneceğiz. Doğal afetlerle ilgileneceğiz” kehanetinde bulundu.
TÜRKİYE GÜZELİ LİNÇ EDİLDİ
Miss Turkey 2024 birincisi, Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu İdil Bilgen oldu. Bilgen, yarışma sonrası sosyal medyada fiziksel özelleri için linç edildi. Bilgen'in babasının Kiev Büyükelçisi olarak görev yapan Mustafa Levent Bilgen olması torpil iddialarını gündeme taşırken, ikinci olan güzelin açıklamaları da çok konuşuldu.
ACUN ILICALI DÖRDÜNCÜ KEZ DAMAT OLDU
Şeyma Şubaşı ile evliliği çok konuşulan Acun Ilıcalı, sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile nikah masasına oturdu. Sanat ve spor dünyasından birçok ismin davetli olduğu nikah Esma Sultan Yalısı'nda gerçekleşti. Çiftin nikah şahitlerini ise Esat Yontunç ile Ceren Kocakaplan üstlendi. Ilıcalı, daha önce Seda Başbuğ, Zeynep Ilıcalı ve Şeyma Subaşı ile nikah masasına oturmuştu.
CANNES ÖDÜLLÜ OYUNCU MERVE DİZDAR EVLENDİ
Oyuncu Merve Dizdar, 2021’de oyuncu Gürhan Altundaşar’dan boşanan ünlü oyuncu Merve Dizdar, 10 aydır beraber olduğu Cihan Ayger ile Kadıköy Evlendirme Dairesi’nde evlendi. Merve Dizdar, Cannes'da Kuru Otlar Üstüne filmindeki performansıyla En İyi Kadın Oyuncu ödülünü alarak adından söz ettirmişti.