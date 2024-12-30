2024’te Magazin Dünyasında Neler Oldu? Kaos, Gözyaşı, Entrika Diz Boyu…

ICARDI VE WANDA NARA’NIN AŞK KAOSU HİÇ BİTMEDİ

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, “Kişisel ve sağlık problemleri nedenleriyle bir kez daha denedim ama olmadı” diyerek ayrıldıklarını duyurdu. “Daha mutlu olmadığımda ayrılırım” diyen Nara, klibinde oynadığı rapçi L-Gante ile yeni bir ilişkiye başladı.

Icardi, "Aşkın Olayım" şarkısına düet yaptığı şarkıcı Simge Sağın'ın sosyal medyada takibe aldı. Herkesin konuştuğu aşk kaosunda Nara, ayrılık sebebini “Icardi'yi transfer döneminde Arjantin'e götürmek istedim ama gelmedi, Galatasaray'ını bana tercih etti" diyerek açıkladı. Ardından Nara, Icardi’nin yazdığı uzun mesajları paylaştı. Nara, yeni sevgilisi ve çocuklarıyla önce İtalya tatili yapıp, ardından eski kocası ve sevgilisiyle kahvaltıda buluştu.