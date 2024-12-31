Kaç Suriyeli Ülkesine Geri Döndü? İçişleri Bakanı Yerlikaya Tek Tek Açıkladı

Katıldığı televizyon programında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yılbaşına yönelik güvenlik önlemlerinin 3 gün boyunca devam edeceğini açıkladı. Bakan Yerlikaya, 309 bin 819 kolluk gücünün görev başında olacağını vurguladı. Yılbaşı denetimlerine de değinen Bakan Yerlikaya son iki ayda 295 bin litre sahte alkol ele geçirildiğini ve 25 kişinin tutuklandığını aktardı.

KAÇ SURİYELİ ÜLKESİNE GERİ DÖNDÜ?

Bakan Yerlikaya'nın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Suriye'de biz tarihin doğru tarafında durduk. Türkiye'de 4 milyon 156 bin yasal kalış hakkı olan yabancı var. Bunların 2 milyon 905 bini Suriyeli. 8 Aralık'tan sonra gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli olarak geri dönmeye başladılar. 21 günde 35 bin 114 Suriyeli vatanlarına dönüş yaptı. Günde bin 700'e yakın dönüş oluyor. 9 Aralık-29 Aralık tarihleri arasında günlük dönüş ortalaması bin 672. Toplamda 775 bin 117 Suriyeli gönüllü olarak döndü. Daha önce 3 ayda olan gidiş, 21 günde oldu. 2 milyon 905 Suriyelinin yüzde 30'u yani 805 bini burada doğan çocuklar. Türkiye'de doğanlara vatandaşlık verilmedi. Türkiye'de doğanların Türk vatandaşlığı yok. Geçici koruma statüsü var. Bunlar kapıdan geçtiği an geçici koruması bitiyor. Şam'da bir göçmen ofisi açılacak. Şam'da kurumlara her türlü eğitim yardımını yapacağız. Yaza doğru, okullar tatil olunca dönüşler artacak."

'BİZDEN NE İSTİYORSA BİZ HAZIRIZ'

Şimdi tabii karşımızda artık Suriye'nin bütününe hakim olan bir geçici hükümet kurulma yolunda. Dışişleri bakanı belli oldu diğer bakanların da isimlerini duyuyoruz ama daha deklare edilmedi. Bunlar deklere edildiği zaman bütün bakanlıklar olarak biz onların hayata tutunmaları, orada Suriye'nin devlet idaresinin halkın hizmetini görmesiyle ilgili tekrar güç kuvvet bulması için yardımcı olacağız. İçişleri Bakanı olarak muhatabımıza eğer asayişle ilgili trafikle ilgili kırsalda veya şehirde bizden ne istiyorsa yani biz hazırız. Bakın şu anda bizim Polis Akademimiz, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademimizde toplam 20 ülkeden 428 öğrenci eğitim görüyor. Bizim çocuklarımızla, gençlerimize beraber. Dolayısıyla burada da eğitim veririz. Orada eğer bir akademi veya onun daha altında bir eğitim seviyesi olan bir lise veya lise üstü bir eğitim meslek yüksek okulu gibi bunların hepsini kurmaya hazırız.

TERÖRLE MÜCADELE

Terörle mücadele konusunda da bilgiler veren Bakan Yerlikaya, "Terörü kaynağında bitireceğiz. İçeride terör bitme noktasına geldi. İçeride son 1,5 yılda bin 425 teröristi etkisiz hale getirdik. 162'si bombalı eylem olmak üzere, 214 terör eylemi engellendi. Organize suç örgütleriyle mücadele çok sabır gerektirir. 6 bin 438 kişi tutuklandı" dedi.

Kaynak: ANKA