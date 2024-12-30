Resmi Gazete'de Yayımlandı: 2025 Yılı KDV İade Sınırı Belirlendi

Resmi Gazete'nin Mükerrer 2 sayısında Katma Değer Vergisi (KDV) uygulamalarıyla ilgili değişiklik tebliği duyuruldu. KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmıyla ilgili sınır değiştirildi. İşte detaylar...

Resmi Gazete'de Yayımlandı: 2025 Yılı KDV İade Sınırı Belirlendi

Resmi Gazete'nin Mükerrer 2 sayısında Katma Değer Vergisi (KDV) uygulamalarıyla ilgili değişiklik tebliği duyuruldu. İndirimli orana tabi işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmıyla ilgili sınır, 90.800 TL'den, 2025 yılı için 130.700 TL'ye çıkarıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, Katma Değer Vergisi ve Genel Uygulama Tebliğ'inde değişiklik tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Yapılan düzenleme ile İndirimli orana tabi işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmıyla ilgili sınır, 90.800 TL'den, 2025 yılı için ise 130.700 TL'ye çıkarıldı.

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Kaynak: ANKA

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