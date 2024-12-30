MTV Zam Oranı Belli Oldu! İşte Kalem Kalem Yeni Oranlar

1- Otomobil, kapkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri Motor Silindir Hacmi (cm³) ve Taşıt Değeri (TL)'ye göre yıllık vergi miktarları:

1300 cm³ ve aşağısı

Taşıt Değeri 259.900 TL'yi aşmayanlar:

1-3 yaş: 4.834 TL

4-6 yaş: 3.372 TL

7-11 yaş: 1.882 TL

12-15 yaş: 1.420 TL

16 ve yukarı yaş: 499 TL

Taşıt Değeri 259.900 TL'yi aşıp 455 bin lirayı aşmayanlar:

1-3 yaş: 5.313 TL

4-6 yaş: 3.707 TL

7-11 yaş: 2.068 TL

12-15 yaş: 1.565 TL

16 ve yukarı yaş: 551 TL

Taşıt Değeri 455.300 lirayı aşanlar:

1-3 yaş: 5.803 TL

4-6 yaş: 4.042 TL

7-11 yaş: 2.264 TL

12-15 yaş: 1.709 TL

16 ve yukarı yaş: 594 TL

1301 - 1600 cm³'e kadar

Taşıt Değeri 259.900 TL'yi aşmayanlar:

1-3 yaş: 8.421 TL

4-6 yaş: 6.314 TL

7-11 yaş: 3.661 TL

12-15 yaş: 2.587 TL

16 ve yukarı yaş: 993 TL

Taşıt Değeri 259.900 TL'yi aşıp 455.300 lirayı aşmayanlar:

1-3 yaş: 9.267 TL

4-6 yaş: 6.948 TL

7-11 yaş: 4.031 TL

12-15 yaş: 2.838 TL

16 ve yukarı yaş: 1.085 TL

Taşıt Değeri 455.300 bin lirayı aşanlar:

1-3 yaş: 10.112 TL

4-6 yaş: 7.557 TL

7-11 yaş: 4.389 TL

12-15 yaş: 3.098 TL

16 ve yukarı yaş: 1.184 TL

1601 - 1800 cm³'e kadar

Taşıt Değeri 651.700 TL'yi aşmayanlar:

1-3 yaş: 16.370 TL

4-6 yaş: 12.801 TL

7-11 yaş: 7.523 TL

12-15 yaş: 4.589 TL

16 ve yukarı yaş: 1.777 TL

Taşıt Değeri 651.700 TL'yi aşanlar:

1-3 yaş: 17.866 TL

4-6 yaş: 13.956 TL

7-11 yaş: 8.218 TL

12-15 yaş: 5.014 TL

16 ve yukarı yaş: 1.940 TL

1801 - 2000 cm³'e kadar

Taşıt Değeri 651.700 TL'yi aşmayanlar:

1-3 yaş: 25.792 TL

4-6 yaş: 19.862 TL

7-11 yaş: 11.674 TL

12-15 yaş: 6.948 TL

16 ve yukarı yaş: 2.731 TL

Taşıt Değeri 651.700 TL'yi aşanlar:

1-3 yaş: 28.142 TL

4-6 yaş: 21.677 TL

7-11 yaş: 12.734 TL

12-15 yaş: 7.577 TL

16 ve yukarı yaş: 2.982 TL

2001 - 2500 cm³'e kadar

Taşıt Değeri 813.900 TL'yi aşmayanlar:

1-3 yaş: 38.695 TL

4-6 yaş: 28.090 TL

7-11 yaş: 17.549 TL

12-15 yaş: 10.480 TL

16 ve yukarı yaş: 4.145 TL