MTV Zam Oranı Belli Oldu! İşte Kalem Kalem Yeni Oranlar
Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin yeniden değerleme oranı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. 2025 yılı için yüzde 43,93 olarak belirlenen tebliğe göre sıfır araçta en düşük MTV, 3 bin 359 liradan 4 bin 834 liraya çıktı. İşte kalem kalem yeni oranlar...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren uygulanacak motorlu taşıtlar vergisi (MTV) rakamları belli oldu.
1- Otomobil, kapkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri Motor Silindir Hacmi (cm³) ve Taşıt Değeri (TL)'ye göre yıllık vergi miktarları:
1300 cm³ ve aşağısı
Taşıt Değeri 259.900 TL'yi aşmayanlar:
1-3 yaş: 4.834 TL
4-6 yaş: 3.372 TL
7-11 yaş: 1.882 TL
12-15 yaş: 1.420 TL
16 ve yukarı yaş: 499 TL
Taşıt Değeri 259.900 TL'yi aşıp 455 bin lirayı aşmayanlar:
1-3 yaş: 5.313 TL
4-6 yaş: 3.707 TL
7-11 yaş: 2.068 TL
12-15 yaş: 1.565 TL
16 ve yukarı yaş: 551 TL
Taşıt Değeri 455.300 lirayı aşanlar:
1-3 yaş: 5.803 TL
4-6 yaş: 4.042 TL
7-11 yaş: 2.264 TL
12-15 yaş: 1.709 TL
16 ve yukarı yaş: 594 TL
1301 - 1600 cm³'e kadar
Taşıt Değeri 259.900 TL'yi aşmayanlar:
1-3 yaş: 8.421 TL
4-6 yaş: 6.314 TL
7-11 yaş: 3.661 TL
12-15 yaş: 2.587 TL
16 ve yukarı yaş: 993 TL
Taşıt Değeri 259.900 TL'yi aşıp 455.300 lirayı aşmayanlar:
1-3 yaş: 9.267 TL
4-6 yaş: 6.948 TL
7-11 yaş: 4.031 TL
12-15 yaş: 2.838 TL
16 ve yukarı yaş: 1.085 TL
Taşıt Değeri 455.300 bin lirayı aşanlar:
1-3 yaş: 10.112 TL
4-6 yaş: 7.557 TL
7-11 yaş: 4.389 TL
12-15 yaş: 3.098 TL
16 ve yukarı yaş: 1.184 TL
1601 - 1800 cm³'e kadar
Taşıt Değeri 651.700 TL'yi aşmayanlar:
1-3 yaş: 16.370 TL
4-6 yaş: 12.801 TL
7-11 yaş: 7.523 TL
12-15 yaş: 4.589 TL
16 ve yukarı yaş: 1.777 TL
Taşıt Değeri 651.700 TL'yi aşanlar:
1-3 yaş: 17.866 TL
4-6 yaş: 13.956 TL
7-11 yaş: 8.218 TL
12-15 yaş: 5.014 TL
16 ve yukarı yaş: 1.940 TL
1801 - 2000 cm³'e kadar
Taşıt Değeri 651.700 TL'yi aşmayanlar:
1-3 yaş: 25.792 TL
4-6 yaş: 19.862 TL
7-11 yaş: 11.674 TL
12-15 yaş: 6.948 TL
16 ve yukarı yaş: 2.731 TL
Taşıt Değeri 651.700 TL'yi aşanlar:
1-3 yaş: 28.142 TL
4-6 yaş: 21.677 TL
7-11 yaş: 12.734 TL
12-15 yaş: 7.577 TL
16 ve yukarı yaş: 2.982 TL
2001 - 2500 cm³'e kadar
Taşıt Değeri 813.900 TL'yi aşmayanlar:
1-3 yaş: 38.695 TL
4-6 yaş: 28.090 TL
7-11 yaş: 17.549 TL
12-15 yaş: 10.480 TL
16 ve yukarı yaş: 4.145 TL
Taşıt Değeri 813.900 TL'yi aşanlar:
1-3 yaş: 42.217 TL
4-6 yaş: 30.642 TL
7-11 yaş: 19.141 TL
12-15 yaş: 11.439 TL
16 ve yukarı yaş: 4.522 TL
2501 - 3000 cm³'e kadar
Taşıt Değeri 1.628.900 TL'yi aşmayanlar:
1-3 yaş: 53.952 TL
4-6 yaş: 46.942 TL
7-11 yaş: 29.322 TL
12-15 yaş: 15.770TL
16 ve yukarı yaş: 5.780 TL
Taşıt Değeri 1.628.900 TL'yi aşanlar:
1-3 yaş: 58.864 TL
4-6 yaş: 51.203 TL
7-11 yaş: 31.991 TL
12-15 yaş: 17.206TL
16 ve yukarı yaş: 6.302 TL
3001- 3500 cm³'e kadar
Taşıt Değeri 1.628.900 TL'yi aşmayanlar:
1-3 yaş: 82.173 TL
4-6 yaş: 73.942 TL
7-11 yaş: 44.537 TL
12-15 yaş: 22.231 TL
16 ve yukarı yaş: 8.142 TL
Taşıt Değeri 1.628.900 TL'yi aşanlar:
1-3 yaş: 89.652 TL
4-6 yaş: 80.656 TL
7-11 yaş: 48.585 TL
12-15 yaş: 24.245TL
16 ve yukarı yaş: 8.893 TL
3501- 4000 cm³'e kadar
Taşıt Değeri 2.607.700 TL'yi aşmayanlar:
1-3 yaş: 129.201 TL
4-6 yaş: 111.570 TL
7-11 yaş: 65.702 TL
12-15 yaş: 29.322 TL
16 ve yukarı yaş: 11.674 TL
Taşıt Değeri 2.607.700 TL'yi aşanlar::
1-3 yaş: 140.960 TL
4-6 yaş: 121.207 TL
7-11 yaş: 71.687 TL
12-15 yaş: 31.991 TL
16 ve yukarı yaş: 12.734 TL
4001 cm³ ve yukarısı
Taşıt Değeri 3.096.500 TL'yi aşmayanlar:
1-3 yaş: 211.479 TL
4-6 yaş: 158.577 TL
7-11 yaş: 93.917 TL
12-15 yaş: 42.280 TL
16 ve yukarı yaş: 16.370 TL
Taşıt Değeri 3.096.500 TL'yi aşanlar:
1-3 yaş: 230.698 TL
4-6 yaş: 172.998 TL
7-11 yaş: 102.458 TL
12-15 yaş: 46.044 TL
16 ve yukarı yaş: 17.866 TL
2- Motosikletler
100 - 250 cm³'e kadar
1-3 yaş: 899 TL
4-6 yaş: 672 TL
7-11 yaş: 496 TL
12-15 yaş: 305 TL
16 ve yukarı yaş: 115 TL
251 - 650 cm³'e kadar
1-3 yaş: 1.862 TL
4-6 yaş: 1.409 TL
7-11 yaş: 899 TL
12-15 yaş: 496 TL
16 ve yukarı yaş: 305 TL
651 - 1200 cm³'e kadar
1-3 yaş: 4.808 TL
4-6 yaş: 2.857 TL
7-11 yaş: 1.409 TL
12-15 yaş: 899 TL
16 ve yukarı yaş: 496 TL
1201 cm³ ve yukarısı
1-3 yaş: 11.666 TL
4-6 yaş: 7.707 TL
7-11 yaş: 4.808 TL
12-15 yaş: 3.817 TL
16 ve yukarı yaş: 1.862 TL
Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri / Azami Toplam Ağırlık
Yıllık vergi tutarları taşıtların yaşına göre aşağıdaki gibidir:
1) Minibüs
1-6 yaş: 5.780 TL
7-15 yaş: 3.817 TL
16 ve yukarı yaş: 1.862 TL
2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi)
1900 cm³ ve aşağısı:
1-6 yaş: 7.707 TL
7-15 yaş: 4.808 TL
16 ve yukarı yaş: 2.857 TL
1901 cm³ ve yukarısı:
1-6 yaş: 11.666 TL
7-15 yaş: 7.707 TL
16 ve yukarı yaş: 4.808 TL
3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)
25 kişiye kadar:
1-6 yaş: 14.603 TL
7-15 yaş: 8.720 TL
16 ve yukarı yaş: 3.187 TL
26-35 kişiye kadar:
1-6 yaş: 17.513 TL
7-15 yaş: 14.603 TL
16 ve yukarı yaş: 5.780 TL
36-45 kişiye kadar:
1-6 yaş: 19.489 TL
7-15 yaş: 16.530 TL
16 ve yukarı yaş: 7.707 TL
46 kişi ve yukarısı:
1-6 yaş: 23.381 TL
7-15 yaş: 19.489 TL
16 ve yukarı yaş: 11.666 TL
4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)
1.500 kg’a kadar:
1-6 yaş: 5.182 TL
7-15 yaş: 3.442 TL
16 ve yukarı yaş: 1.685 TL
1.501-3.500 kg’a kadar:
1-6 yaş: 10.499 TL
7-15 yaş: 6.082 TL
16 ve yukarı yaş: 3.442 TL
3.501-5.000 kg’a kadar:
1-6 yaş: 15.774 TL
7-15 yaş: 13.129 TL
16 ve yukarı yaş: 5.182 TL
5.001-10.000 kg’a kadar:
1-6 yaş: 17.513 TL
7-15 yaş: 14.872 TL
16 ve yukarı yaş: 6.971 TL
10.001-20.000 kg’a kadar:
1-6 yaş: 21.048 TL
7-15 yaş: 17.513 TL
16 ve yukarı yaş: 10.499 TL
20.001 kg ve yukarısı:
1-6 yaş: 26.327 TL
7-15 yaş: 21.048TL
16 ve yukarı yaş: 12.231 TL