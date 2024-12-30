2024’te İstanbul'da Hareket Hiç Durmadı: Megakent'te Her Gün Yeni Bir Gündem

İstanbul'da 2024 yılı siyasi gündemle hızlı şekilde başladı. İsrail'e lanet yürüyüşünün ardından yerel seçim gündemiyle birçok miting yapıldı. Belediyeler el değiştirdi, kayyım ataması yapıldı... Sadece siyaset gündemi değil, kültürel olarak da hareketliydi İstanbul. Maraton koşusu, milli bayram kutlamaları, konserler derken bir yıl daha geride kaldı.

YILIN İLK SAATLERİNDE ‘İSRAİL’E LANET’ YÜRÜYÜŞÜ

İstanbul’da 2024 yılı hareketli başladı. Yılbaşı kutlamalarının hemen ardından 1 Ocak sabahında Milli İrade Platformu kitlesel bir yürüyüş gerçekleştirdi. 300’den fazla dernek ve vakıfın üyesi olduğu platformun “Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet” sloganıyla yaptığı çağrıya on binlerce kişi katıldı. Ayasofya, Süleymaniye, Sultan Ahmet ve Yeni Camii’ndeki namazlar kılındıktan sonra Galata Köprüsü’nde yürüyüş gerçekleştirildi.

Yürüyüşe Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damatları Selçuk Bayraktar ve Berat Albayrak'ın yanı sıra birçok Bakan ve AKP’li yönetici de katıldı. Yürüyüş sonunda konuşmayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan yaptı. İsrail’e çelik satışı yapan şirketlerin üye olduğu MÜSİAD’ın da yürüyüşe katılarak boykot çağrısı yapması gündem oldu.

Öte yandan yürüyüş yapılan alandan geçerken Kelime-i Tevhid adı verilen hilafet sancağını taşıyan İsmail Aydemir isimli şahsa 25 yaşındaki Ege Akersoy isimli gencin yumruk atması gündem oldu. Akersoy attığı yumruk sonrası gözaltına alındı ve 17 gün tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakıldı. Savcılık makamı Akersoy hakkında ‘Halkı kin ve düşmanlığa sevk etme’ suçundan 4 yıl hapis cezası istedi.

İSTANBUL’UN YÖNETİMİ İÇİN REKABET KIZIŞTI

Yerel seçim maratonu İstanbul’da oldukça hızlı başladı. Yılın ilk haftası biterken AKP, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı’nın Murat Kurum olduğunu açıkladı. CHP’nin adayı mevcut başkan Ekrem İmamoğlu olurken; karşısına İYİ Parti, DEM Parti, Yeniden Refah Partisi, Saadet Partisi, Zafer Partisi, Memleket Partisi yanı sıra toplamda 48 aday çıktı.

KANAL İSTANBUL’DA İMAR PLANLARI MAHKEMEYE TAKILDI

Siyaset gündeminin önemli konularından birisi de Kanal İstanbul oldu. Söz konusu projeye muhalefet sert tepki gösterirken, Murat Kurum’dan da projenin yapılmayacağına yönelik açıklamalar geldi. İstanbul 11. İdare Mahkemesi de proje kapsamında ilan edilen imar planlarını 14 Şubat’ta iptal etti.

YENİKAPI’DAKİ NEVRUZ KUTLAMASINA MÜDAHALE: 70 GÖZALTI

Halkların Demokratik Kongresi ve DEM Parti öncülüğünde 17 Mart’ta Yenikapı miting alanında Nevruz kutlaması düzenlendi. Mitinge on binlerce kişi katıldı. Yapılan konserlerin ve konuşmaların ardından miting dağıldı. Ancak miting dağılırken bazı çıkış noktalarında atılan sloganları gerekçe gösteren güvenlik güçleri müdahalelerde bulundu. Çıkan olaylar üzerine 70 kişi gözaltına alındı.

TARİHİ BAŞARI: CHP BELEDİYE SAYISINI 14’TEN 26’YA ÇIKARDI

İstanbul’da yerel seçim yarışı 31 Mart akşamına kadar heyecanla devam etti. YSK’dan kesin sonuçların gelmesiyle birlikte 39 ilçenin 26’sında CHP ipi göğüsledi. Bir önceki seçimde 14 belediye kazanan CHP, 12 ilçede daha yönetime gelmiş oldu.

Ekrem İmamoğlu da oylarını artırarak seçimden birinci sırada çıktı. En yakın rakibi Murat Kurum’a 1 milyonun üzerinde oy farkı atan İmamoğlu yüzde 51 ile yeniden başkan seçildi. Kurum’un oy oranı yüzde 38’de kaldı.

BEŞİKTAŞ’TA GECE KULUBÜ YANGININDA 29 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Beşiktaş'ın Gayrettepe Mahallesi’nde bulunan Masquerade Club isimli gece kulübünde 2 Nisan’da meydana gelen patlama sonucu çıkan yangında 29 kişi yaşamını yitirdi. 16 katlı bir apartmanının zemin katında faaliyet gösteren gece kulübünün 4 bin kişilik olduğu ancak tadilat nedeniyle kapalı olduğu öğrenildi. Tadilat sırasında çıkan yangında içeride bulunan 29 kişinin ölümü üzerine aralarında işyeri sahiplerinin de bulunduğu 5 kişi tutuklandı. Yangına ilişkin 22 sanıklı dava İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülüyor.

1 MAYIS’TA TAKSİM YASAĞI: 38 KİŞİ TUTUKLANDI

1 Mayıs kutlamalarının Taksim’de yapılması Valilik kararıyla bir kez daha yasaklandı. DİSK, emek örgütleri ve siyasi partiler Taksim’de kutlama yapacaklarını bildirdi. 1 Mayıs sabahının erken saatlerinde Taksim Meydanı'na çıkan yollar trafiğe kapatıldı. Taksim ve geniş çevresi ablukaya alındı. Saraçhane'de toplanıp Taksim'e çıkmak için saat 11.40'ta yürüyüşe geçen kitleye ise polis sert müdahalede bulundu. Bozdoğan Su Kemeri'nin önündeki müdahalede plastik mermi ve biber gazı kullanıldı. İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın verdiği bilgiye göre, İstanbul'da Taksim'e çıkmak isteyen 210 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 38’i tutuklandı. Tutukluların tamamı 17 Temmuz’da görülen davada tahliye edildi.

FİLİSTİNLİ İŞ İNSANI KAĞITHANE'DE SİLAHLI SALDIRIDA ÖLDÜRÜLDÜ

Kağıthane Hamidiye Mahallesi’nde içerisinde Filistinli iş insanıyla birlikte 3 kişinin bulunduğu araca 17 Ağustos’ta silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda araçta bulunan Filistinli iş insanı Abdülkadir Anas yaşamını yitirirken, 1’i ağır 2 kişi yaralandı. Olayda 6 kişinin fail olduğu belirlenirken, faillerden 3'ünün olaydan 2.5 saat sonra Kırklareli'den yurt dışına kaçtığı öğrenildi.

29 EKİM KUTLAMALARI VE KONSER TARTIŞMALARI

Cumhuriyetimizin 101’inci kuruluş yıldönümü kapsamında tüm yurtta olduğu gibi İstanbul’da da coşkulu kutlamalar yapıldı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yıl dönümünde birçok ilçede belediyeler ücretsiz konserler ve etkinlikler düzenledi. En büyük organizasyon ise İBB tarafından gerçekleştirildi.

Yenikapı Etkinlik alanında konuşma yapan Ekrem İmamoğlu burada yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

“Demokratik cumhuriyetimiz, ne yazık ki kriz içinde. Özellikle bunun nedeni, yaklaşık 8 senedir, 2016’dan bu yana, Türkiye'nin tarihine ve demokrasi tecrübesine asla uymayan, tepeden inme bir rejimle karşı karşıya olmamızdır.”

Ekrem İmamoğlu’nun konuşması siyaset gündeminde geniş yer buldu. Daha sonra gelişen süreçte ise iktidar konser harcamalarından dolayı muhalefeti eleştirdi.

ÖZER TUTUKLANDI, ESENYURT BELEDİYESİ’NE KAYYIM ATANDI

29 Ekim kutlamalarının sabahında Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ev baskınıyla gözaltına alındı. Özer aynı günün akşamında terör örgütü PKK/KCK’ya üyelik ve propaganda yönünde yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklanarak Marmara Cezaevi’ne gönderildi. Özer'in tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edildiği akşam saatlerinde Sabah gazetesi Esenyurt Belediyesi’ne kayyım atandığını duyurdu. Sabah gazetesinin haberinden sonra resmi makamlar tarafından Esenyurt Belediyesi’ne kayyım ataması gerçekleşti. Beyoğlu Kaymakamı Can Aksoy önce İstanbul Vali Yardımcısı ardından da Esenyurt Belediyesi Başkanvekili oldu. Ahmet Özer’in tutuklanmasıyla Aksoy Esenyurt Belediyesi’ne kayyım olarak atanmış oldu.

Esenyurt Belediyesi ve CHP İlçe Başkanlığı polis tarafından abluka altına alındı. CHP’nin kitlesel protestolarıyla beraber birçok kez güvenlik güçleri ile arbede yaşandı.

Beraberinde gelişen süreçte CHP Esenyurt’ta büyük bir miting gerçekleştirdi. Mitinge CHP Lideri Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, DEM Parti Eş Başkanı Tülay Hatipoğlu da katıldı. Mitingin ardından CHP, ilçe örgütü önünde Demokrasi Nöbeti’ni başlattı.

TARİHİ YARIMADA BİSİKLET TURU 6’NCI KEZ YAPILDI

İBB Spor İstanbul’un düzenlediği 6. Tarihi Yarımada Bisiklet Turu 13 Ekim’de yapıldı. 19 kilometre süren turda bisikletliler Topkapı Sarayı, Mısır Çarşısı, Aziz George Katedrali, Ayasofya Cami ve Sultanahmet Cami gibi İstanbul’un dünya çapındaki tarihi mekanlarının olduğu bir rotada bisiklet sürme keyfi yaşadı. Tur boyunca ulaşım trafiğe kapatılmadı ancak güvenlik önlemleri alındı.

İSTANBUL MARATONUNUN KAZANANI ETİYOPYALI SPORCU

Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu olan İstanbul Maratonu'nun 46'ncısı 3 Kasım’da gerçekleşti. Binlerce yurttaşın koştuğu maratona İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı. Maratonu Etiyopyalı sporcu Dejene Debela kazandı. Debela, kariyerinin ilk uluslararası büyük maraton zaferini 2 saat 11 dakika 40 saniyede İstanbul'da elde etti.

BARAJLARDA DOLULUK ORANI SON 10 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ

Kasım ayına kadar kuraklık yaşanması nedeniyle İstanbul'a su sağlayan barajlarda su seviyesi kırmızı alarm verdi. Barajlardaki doluluk oranı toplam yüzde 30,18'e düştü. Su seviyesi 6,07'ye gerileyen Alibey Barajı ise bu oranla son 10 yılın en düşük seviyesi görüldü. 3 farklı barajda su seviyesi yüzde 10’un altına geriledi.

YENİKAPI METRO İSTASYONUNDA YANGIN PANİĞİ

İstanbul'da M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Yenikapı istasyonunda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangınla birlikte durak içerisinde oluşan yoğun dumandan yolcular etkilenirken, istasyon seferlere kapatıldı. Metro İstanbul sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Yenikapı istasyonu geçici bir süre için işletmeye kapatılmıştır. Seferler Vezneciler-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır" ifadelerine yer verdi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

BOĞAZ’DA SÜRÜKLENEN GEMİ SON ANDA KURTARDI

İstanbul Boğazı’nda 23 Kasım’da etkili olan şiddetli rüzgar sebebiyle Beykoz açıklarındaki 190 metre uzunluğunda ve 32 metre genişliğindeki ‘Kıran America’ isimli gemi sürüklendi. Gemi, kaptanının manevrasıyla son anda kıyıya vurmaktan kurtuldu.

Benzer bir olay 3 Ekim’de Üsküdar açıklarında da yaşandı. 2 geminin çarpışması ardından dümeni kilitlenen bir gemi karaya doğru sürüklendi. Üsküdar iskelesindeki motorlara çarpan yük gemisi son anda yapılan manevrayla karaya çarpmaktan kurtuldu.

25 KASIM’DA KADINLARA TAKSİM YASAĞI: 169 GÖZALTI

İstanbul Valiliği, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü’nde kadınların Taksim'e çıkmasını engellemek için Beyoğlu'ndaki etkinlikleri yasakladı. Galata’da buluşan ve Taksim Tünel'de yürüyüş yapmak isteyen kadınlar polis engeliyle karşılaştı. 25 Kasım Kadın Platformu 169 gözaltı olduğunu açıkladı.

KÜÇÜKÇEKMECE’DE YILBAŞI AĞACINA BALTALI SALDIRI

Yılın son günlerinde yeni yıl kutlamalarına ilişkin birçok ilçeden ilginç haberler geldi. Önce Yıldız Teknik Üniversitesi’nde her yıl süslenen bir çam ağacının süslenmesi bir grup tarafından engellenmek istedi. Öğrenciler, kendilerine engel olmaya çalışan gruba tepki gösterdi. Daha sonra okuldan yüzlerce öğrenci ağacın etrafın buluşup ağacı süsledi.

Küçükçekmece’de ise belediye görevlileri tarafından ışıklandırılan bir ağaç saldırıya uğradı. Ağaca baltayla saldıran kişiler ışıkları kopardı. Hızını alamayan saldırganlardan birisi ağacı yerinden söktü.

Kaynak: Haber Merkezi