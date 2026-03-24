İran'dan Türkiye'ye Doğal Gaz Akışı Durdu mu? Bakan Bayraktar'dan Açıklama

İsrail'in Güney Pars'a saldırısının ardından İran'dan Türkiye'ye yönelik gaz akışının kesildiği öne sürüldü. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İran'ın Türkiye'ye gaz sevkiyatını kestiğinin ileri sürülmesine ilişkin açıklama yaparak söz konusu iddiaları yalanladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

'DOĞAL GAZ ARZINDA SIKINTI YOK'

Bakan Bayraktar, yaptığı açıklamada "Öyle bir şey yok. Doğal gaz arzında sıkıntı yok. Depolama tesisleri yüzde 71 dolu" ifadelerini kullandı.

'DOĞAL GAZ AKIŞI KESİLDİ' İDDİASI

Bloomberg'in haberine göre İran, Türkiye’ye gaz ihracatını geçen hafta İsrail’in Güney Pars gaz sahasına düzenlediği saldırının ardından durdurdu.

Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği (Gazbir) tarafından derlenen verilere göre, Türkiye geçen yıl gaz ihtiyacının yaklaşık yüzde 14’ünü İran’dan karşıladı.

İran’ın gaz tedarikindeki bu kesintinin ne kadar süreceği netleşmezken, Bloomberg’e konuşan kaynaklar, Türkiye’nin ana tedarikçileri olan Rusya ve Azerbaycan’dan gaz ithal etmeye devam ettiğini ve yeterli stoklara sahip olduğunu belirttiler.

Kaynak: Haber Merkezi

doğal gaz Alparslan Bayraktar İran
