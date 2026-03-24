Adalet Bakanı Akın Gürlek, Özgür Özel ve Murat Emir’e Açtığı Tazminat Davasını Kazandı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP Grup Başkanvekili Murat Emir'e karşı açtığı iftira ve hakaret davasını kazandı. Bakan Gürlek, kazandığı 150 bin TL tutarındaki tazminatı AFAD'a bağışladı.

DAVA SÜRECİ VE BİRLEŞTİRME KARARI

Bakan Gürlek, hakkında ortaya atılan asılsız iddialar nedeniyle CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Grup Başkanvekili Murat Emir hakkında dava açılmış; İstanbul 20. Asliye Hukuk Mahkemesi iki davanın birleştirilmesine karar vermişti.

MAHKEMEDEN 150 BİN TL TAZMİNAT KARARI

Mahkeme, birleştirilen dosya kapsamında hem CHP Genel Başkanı Özel hem de Grup Başkanvekili Emir hakkında toplam 150 bin TL manevi tazminat ödenmesine hükmetti. Kayıtlara göre ödemenin tamamı CHP Genel Merkezi tarafından yapıldı.

"TAZMİNAT PARTİ TARAFINDAN ÖDENDİ"

CHP'li Emir'in kendi iddiaları nedeniyle oluşan tazminatı partiye ödetmesi dikkat çekerken, Bakan Gürlek kendisine ödenen tazminat tutarını AFAD'a bağışladığı öğrenildi.

ÖZGÜR ÖZEL ÖDEMEYİ ERTELEDİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise ödeme yapmayarak istinaf kararının beklenmesini talep etti. Grup Başkanvekili Emir’in tazminatı parti üzerinden ödemesi, Genel Başkanın ise ödemeyi ertelemesi soru işaretlerine yol açtı.

Kaynak: DHA