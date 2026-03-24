Türkiye'nin Konuştuğu Futbolcu Cinayetinin Görüntüleri Ortaya Çıktı

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde silahlı saldırıda öldürülen genç futbolcu Kaan Kundakçı'nın öldürüldüğü ana ait görüntüler ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında Aleyna Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu ve İzzet Yıldızhan’ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli tutuklanmıştı.

Olay, 19 Mart gecesi Ümraniye Sıddık Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, rapçi Canbay & Wolker grubundan Vahap Canbay, bir süre önce ayrıldığı şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden barışmak istedi. Canbay, araları iyi olduğu öğrenilen arkadaşı Kubilay Kundakçı’dan (21) yardım istedi. Kubilay Kundakçı, Vahap Canbay ve arkadaşlarıyla birlikte, Aleyna Kalaycıoğlu’nun bulunduğu stüdyonun önüne gitti. Grup araç içerisinde beklediği sırada, iddiaya göre olay yerine çakarlı lüks araçlarla gelen şüpheliler saldırı gerçekleştirdi. Kurşunların hedefi olan futbolcu Kubilay Kundakçı ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç, yapılan tüm müdahalelere hayatını kaybetti.

7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden Aleyna Kalaycıoğlu, İzzet Yıldızhan, Alaattin Kadayıfçıoğlu, M.R., H.C.A., M.K., E.T. tutuklama talebiyle sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CİNAYET GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Görüntülerde, saldırıyı yapan şüphelilerin içinde bulunduğu araçların olay yerine gelmesi ve cinayet anına ilişkin anlar yer aldı.

Kaynak: DHA

