Ağrı'da Kahreden Kazada Bir Asker Daha Şehit Oldu

MSB, Ağrı'da, Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay’ın şehit olduğu askeri araç kazasında ağır yaralanan Ulaştırma Uzman Çavuş Selman Akarsel'in de şehit olduğunu duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ağrı'da, Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay’ın şehit olduğu askeri araç kazasında ağır yaralan Ulaştırma Uzman Çavuş Selman Akarsel'in de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu duyurdu.

MSB'den yapılan açıklama şu şekilde:

"24 Mart'ta Ağrı / Doğubeyazıt’ta meydana gelen Şehit Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay’ın şehit olduğu askeri araç kazasında ağır yaralanmış olan kahraman silah arkadaşımız Ulaştırma Uzman Çavuş Selman Akarsel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur."

Kaynak: Haber Merkezi

