Instagram Yasağında Ağır Fatura! Ümit Boyner'den İktidara Çok Sert Tepki

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Instagram'a 2 Ağustos'ta erişim engeli getirdi. BTK'dan yapılan açıklamada, sosyal medya platformunun 'katalog suçlara uymadığı' gerekçesiyle erişime kapatıldığı belirtildi.

E-ticaret için de kullanılan Instagram hakkında nedeni açıklanmayan kararın 1,9 milyar liralık hacmi etkileyebileceği belirtildi. Söz konusu yasak kararı tepkileri de beraberinde getirdi.

'REZALETİN SON PERDESİ'

Boyner Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve eski Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Ümit Boyner, hükümetin Instagram'ı yasaklamasına sosyal medya platformu X'ten tepki gösterdi.

"Instagram’ın kapalı kalması ne demek?" sorusunu yönelten Boyner, "Bu kadar hayatlarımıza müdahale etme hakkı hangi hukuk devletinde olur? Rezaletin son perdesi" ifadelerini kaydetti.

Instagram’ın kapalı kalması ne demek? Bu kadar hayatlarımıza müdahale etme hakkı hangi hukuk devletinde olur? Rezaletin son perdesi. — ÜMİT NAZLI BOYNER (@umitnazliboyner) August 4, 2024

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un 31 Temmuz'da sosyal medya sitesi X üzerinden paylaştığı mesajda "Heniye'nin şehadeti dolayısıyla insanların taziye mesajı yayınlamasını herhangi bir gerekçe göstermeden engelleyen sosyal medya platformu Instagram'ı da şiddetle kınıyorum. Bu çok açık ve net bir sansür girişimidir" diyerek Instagram'a eleştiride bulunmuştu.

Bu eleştirilerin ardından Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan (BTK) dikkat çeken bir karar geldi ve Instagram'a erişimi engellendi. BTK'dan yapılan açıklamada, sosyal medya platformunun "katalog suçlara uymadığı" gerekçesiyle erişime kapatıldığı belirtildi.

Katalog suçlar arasında çocuğa karşı cinsel istismar, intihara sevk etme, Atatürk'e hakaret gibi maddeler var.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da 2 Ağustos'ta, "Ülkemizin koyduğu kurallar var. Ülkemizin değerleri, hassasiyetleri var. Uyarılarımıza rağmen katalog suçlarını dikkate almadılar. Erişim engeli getirdik. Eksiklikleri giderdikleri an engel kalkacak" demişti.

Instagram herhangi bir mahkeme kararı olmadan kapatılırken ne zaman açılacağı ise bilinmiyor.

ÜMİT BOYNER KİMDİR?

1963 doğumlu Ümit Boyner, Beyoğlu Anadolu Lisesi olarak bilinen İngiliz Kız Ortaokulu'nda eğitimine başladı. Lise ve üniversite eğitimini ABD'de tamamladı. 1985 yılında New York'taki University of Rochester'dan mezun oldu.

İş hayatına 1985 yılında Chemical Mitsui Bank'ta başlayan Ümit Boyner, iki yıllık bankacılık kariyerinin ardından altı yıl boyunca çeşitli şirketlerde Finansman Yöneticisi olarak görev yaptı. Turcas Petrolcülük A.Ş.'de Finans ve Hazine Müdürü olarak çalışan Boyner, 1996 yılında Boyner Grubu'nun holdingleşme stratejisi ile birlikte Finansmandan Sorumlu Başkan Yardımcısı oldu.

2002 yılından beri Boyner Holding A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Ümit Boyner, 2005 yılında TÜSİAD'da Dış Tanıtım Komisyonu'nda sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi oldu ve 2007 yılında Başkan Yardımcısı olarak atandı. 21 Ocak 2010 tarihinde TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanlığı'na seçilen Boyner, bu görevi 2013 yılına kadar sürdürdü.

KAGİDER'in (Kadın Girişimciler Derneği) kurucu üyesi olan Ümit Boyner, dört yıl boyunca başkan yardımcılığı yaptı. Ayrıca, Türkiye Sualtı Arkeolojisi Vakfı, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı ve Tohum Otizm Vakfı'nda mütevelli heyeti üyesi olarak görev alıyor.

Kaynak: Gerçek Gündem