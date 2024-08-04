SADAT’ın Kurucusu Adnan Tanrıverdi Kimdir? Nerelidir? Kılıçdaroğlu ve Sedat Peker ile Ne Yaşamıştı?

Adnan Tanrıverdi Kimdir? Nerelidir? Sorusu yanıt buluyor…

Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (SADAT) kurucusu olan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir dönem danışmanlığını yürüten ve Emekli Tuğgeneral Adnan Tanrıverdi, hayatını kaybetti.

SADAT’ın kurucusu Adnan Tanrıverdi’nin ölümü sonrası akıllara Kemal Kılıçdaroğlu’nun yaşadığı SADAT gerilimi ve Sedat Peker’in SADAT iddiaları gündeme gelmişti. Adnan Tanrıverdi Kimdir? Nerelidir? İşte detaylar…

ADNAN TANRIVERDİ

“Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eski başdanışmanı ve Emekli Tuğgeneral olan Sadat’ın kurucusu Adnan Tanrıverdi, 08 Kasım 1944 tarihinde Konya’nın Akşehir ilçesinde doğdu. Adnan Tanriverdi, İlkokul, ortaokul ve liseyi Akşehir’de bitirdi. Orta tahsilinden sonra 1962-1963 öğrenim yılında bir yıl ilkokulda vekil öğretmen olarak görev yaptı. 1963-1964 öğrenim yılında bir yıl İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Zooloji Bölümünde öğrenim gördü. 1964 yılında Kara Harp Okuluna girdi. 30 Ağustos 1966 yılında; Topçu Subayı olarak pekiyi derece ile Kara Harp Okulunu bitirdi. 1967 yılında Topçu ve Füze Okulu Subay Temel Kursunu ikincilikle bitirdi. Mart 1967 tarihinde Teğmenliğe naspedildi. Aynı yıl Füsun Hanım ile evlendi.

Sırasıyla; 23ncü Piyade Tugayı 8’inci Topçu Taburunda (İstanbul), 10’uncu Piyade Tümeni Topçu Alayında (Tatvan), 58’inci Topçu Er Eğitim Tugayı Karargâh Bölüğü ve 1’inci Topçu Taburunda Batarya Komutanlıkları (Burdur) görevlerinde bulundu. 30 Ağustos 1970’de Üsteğmen, 30 Ağustos 1973’de Yüzbaşı rütbesine yükseltildi. Topçu ve Füze Okulu Kurslar Alayı Yedek Subay taburunda Yedek Subay Bölük Komutanlığı yaptı.

1976-1978 yıllarında Kara Harp Akademisinde öğrenim görerek 1978 yılında Kurmay Subay statüsünü kazandı. 1980 yılında Silahlı Kuvvetler Akademisini bitirdi. Kurmay Sb. olarak; 2nci Piyade Tümen Komutanlığında (Adapazarı) İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kurmay Başkan Vekilliği; Kara Harp Akademisi Öğretim Üyeliği, Genelkurmay Özel Harp Daire Başkanlığı Lojistik ve Harekât Şube Müdürlükleri, Kurmay Başkan Vekilliği görevlerinde bulundu. 30 Ağustos 1980 tarihinde mümtazen terfi ettirilerek Binbaşılığa, 30 Ağustos 1984 tarihinde Yarbaylığa, 30 Ağustos 1987 tarihinde Albaylığa yükseltildi.

Akademi öncesi Özel Tekâmül Kursları, Fransızca Temel Kursu ve Gayri nizami Harp Kursu gördü. 1986-1988 yıllarında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sivil savunma Teşkilat Başkanlığı, 1988-1990 yıllarında Askeri Yüksek İdare Mahkemesi 1’inci ve 2nci Dairelerinde Subay Üyelik ve 1’inci Daire Başkan Vekilliği görevlerinde bulundu. 1990 yılında 8’inci Kolordu Topçu Alay Komutanlığı (Malazgirt) görevine atandı. Bu görevde iken 30 Ağustos 1992 tarihinde Tuğgeneralliğe yükseltildi. 1992-1995 yılları arasında üç yıl 2’inci Zırhlı Tugay Komutanlığı (Kartal), 1995-1996 yıllarında da Kara Kuvvetleri Sağlık Daire Başkanlığı görevlerinde bulunduktan sonra 30 Ağustos 1996 yılında kadrosuzluktan emekliye sevk edildi. Emekliye ayrıldıktan sonra, 1997:1998 yılları arasında bir yıl süre ile fahri olarak, Üsküdar FM Radyosunun Genel Koordinatörlük görevini yürüttü. 30 Mayıs 2004 tarihinde İhlâs Marmara Evleri Camii Yaptırma ve Yardım Derneği Yönetim Kurulunda yer aldı. 28 Kasım 2004: 22 Kasım 2009 tarihleri arasında Adaleti Savunanlar Derneği (ASDER) nin Genel Başkanlığı görevini üstlenmiştir.

Yeni ASDER Yönetimi, kendisine ASDER Onursal Başkanlığı titrini münasip görmüştür. ASDER Onursal Başkanı olarak, Müslüman Ülke Silahlı kuvvetlerinin organizasyonu ve stratejik kullanımına danışmanlık, son kullanıcıdan eğitici seviyesi kadar özel konularda eğitim ve harp, silah ve araçlarının temini, bakım ve onarımı hizmetlerinde görev yapmak üzere SADAT Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim şirketini 28 Şubat 2012 tarihinde; İslam Ülkelerinin bir irade etrafında birleşmesinin teknik esaslarını inceleme ve İslam birliği temelinin atılması için uygun koşulları oluşturma hizmetleri için “Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneğini” (ASSAM) 24 Mayıs 2013 tarihinde; SADAT A.Ş. bünyesinde hizmet verecek emekli askeri personelin kondisyonlarını muhafaza etme ve geliştirme hizmetlerinin yürütülmesi için “Yunus Uluslararası Doğa Sporları Derneği ve Deniz Sporları Kulübünü” (YUSDER) 19 Ocak 2013 tarihinde kurmuştur.

Halen; ASDER Onursal Başkanlığı ile ASSAM Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi ve YUSDER Yönetim Kurulu Başkanlıklarını aktif olarak yürütüyordu. Tanrıverdi, Ağustos 2016 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına atanmıştı. Bu görevden Ocak 2020’de istifa etmişti.”

SEDAT PEKER’İN SADAT İDDİASI

Suç örgütü kurma ve yönetme iddiasıyla yurtdışına çıkan Sedat Peker, hükümet ve hükümete yakın kişiler hakkında bulunduğu iddialar arasında SADAT’a da yer vermişti. Sedat Peker, 2014 sonrası Bayırbucak Türkmenlerine "TIR'larca yardım gönderildiğini, araçların içinde silah olduğu, bunun SADAT tarafından organize edildiği ve kendi adına gönderildiği" söylemişti. 30 Mayıs 2021'de paylaştığı videoda Peker, bu silahların daha sonra El Kaide bağlantılı grupların eline geçtiğini öne sürümüştü. SADAT ise bu iddiaları yalanlayarak, Peker’in kendilerinden randevu talep ettiğini açıklamıştı.

KILIÇDAROĞLU SADAT GERİLİMİ

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yanında bir grup milletvekili ile SADAT’ın Beylikdüzü’ndeki ofisine gitmiş ve "Önünde bulunduğumuz SADAT paramiliter bir kuruluştur... Burası terörist yetiştiren bir kurumdur" demişti. Ayrıca Kılıçdaroğlu, "Seçimi gölgeleyecek, seçimin güvenliği sarsacak herhangi bir şey olursa sorumlusu burasıdır ve Saray'dır" ifadeleriyle gündeme gelmişti.

SADAT’tan Melih Tanrıverdi, bu iddialara, "İnternet köşelerinde çapulsuz ve okyanus ötesinden talimat alarak yayınlanan mesnetsiz ve provakatif iddialara, Ana muhalefet partisi liderinin de sahiplenmesini manidar bulmaktayız. SADAT’ın yaklaşan genel seçimlerle ilişkilendirilmesi ise seçim güvenliğine gölge düşürme gayretinden ibarettir” sözlerini kullanmıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem