İngiltere'de tek kişilik uçak araziye çakıldı

İngiltere'nin Lincolnshire bölgesinde boş araziye düşen tek kişilik uçakta, pilot hayatını kaybetti.

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İngiltere'de tek kişilik uçak araziye çakıldı

Lincolnshire Polisinden yapılan açıklamaya göre, Coningsby kentinde acil durum ekipleri, tek kişilik uçağın yerel saatle 13.20 sularında düştüğü haberinin ardından olay yerine intikal etti.

Bölgedeki Dogdyke Road ve Sandy Bank'teki yollar araçların girişine kapatıldı.

Sürücülerden bölgeden uzak durmaları ve alternatif güzergahlara yönelmeleri istendi.

Kraliyet Hava Kuvvetlerinden (RAF) yapılan açıklamada da Britanya Muharebesi Anma Uçuşu'na (BBMF) ait uçağın Lincolnshire'daki RAF istasyonuna yakın araziye düşmesi sonucu pilotun öldüğü bildirildi.

Açıklamada, olayın ardından yürütülen kapsamlı soruşturmanın tamamlanacağı kaydedildi.

Kaynak: AA

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