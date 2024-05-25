İBB'den Bağdat Caddesi kararı: Çalışmalar başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB), Kadıköy Bağdat Caddesi'nin yenilenmesi amacıyla yürütülecek çalışmanın ilk etabı başladı.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, Bağdat Caddesi 1. Kısım Düzenleme Projesi ile cadde; oturma-dinlenme alanları, sergi salonları ve bisiklet yollarıyla yeniden canlandırılacak.

Caddeye nefes aldıracak ve toplam 32 bin metrekarelik alanda yürütülecek çalışmanın ilk etabı başladı.

“YÜRÜNEBİLİR, SPOR YAPILABİLİR CADDE OLUŞTURULACAK”

Cadde için 6 temel hedef öncelikli olarak hayata geçirilecek. Bu hedefler; kaldırımların genişletilmesi, kot farklılıklarının giderilmesi, karşıdan karşıya geçişlerin kolaylaştırılması, cadde üzerindeki kültürel değerlerin korunması ve yeniden düzenlenmesi, yeni sanat odaklarının kazandırılması, somut olmayan kültür varlıklarının kaybolmadan önce kayıt altına alınması ve ulaşılabilir kılınması olarak belirlendi.

“BAĞDAT CADDESİ MODERN İSTANBUL'UN YÜZÜ OLACAK”

Açıklamada görüşlerine yer verilen İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay, "Bağdat Caddesi, modern İstanbul'un yüzü olacak. Yeni bisiklet yolu, daha geniş kaldırımlar, iyileştirilmiş yaya geçişleri ve yeni modern kent mobilyaları ile tasarlanan projenin ilk etabının yapımına başlıyoruz. Projede sosyalleşilebilecek toplanma alanlarının yanında mevcut yeşil doku korunurken, yeni yeşil alanlar da kazandırıyoruz. Ayrıca caddenin tüm altyapısını baştan sona yeniliyoruz." ifadelerini kullandı.