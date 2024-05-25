Barış Boyun'un suikast planları ortaya çıktı

İtalya'da yakalanan suç örgütü lideri Barış Boyun'un planları, elektronik kelepçesindeki verici kayıtlarında ortaya çıktı.

Haber Global'den Rabia Azra Sözcü'nün aktardığı kayıtlara göre, Barış Boyun, Sarallar'a ait bir alüminyum fabrikasına saldırı hazırlığındaydı. Ancak saldırı bilgisi, İtalyan polisinin verdiği bilgilerle engellendi.

İtalyan kaynaklardan aktarılan bilgiye göre, Barış Boyun fabrikaya önce keşif için çete üyelerini gönderdi. Çete üyeleri fabrikanın iyi korunduğunu belirledi.

Silahlı saldırı planı, bombalı saldırı ile değiştirildi. Plana göre, çete üyeleri fabrikaya itfaiye kıyafetleri ile girecek, üzerlerinde bombalı yelekler ile de fabrikayı patlatacaktı.

'BÜTÜN TÜRKİYE BUNU KONUŞACAK'

Barış Boyun'un, "Savaşa hazır mısınız arkadaşlar? Fabrikayı yerle bir edin", "Bütün Türkiye bunu konuşacak" dediği kamikazeli saldırı, İtalyan polisinin işbirliğiyle önlendi.

Nusret'e yapılan saldırı hakkında da konuşmaları ortaya çıktı. Boyun, telefondaki kişiye, "Sarallar'ın ortağı Nusret'in başına gelenleri gördünüz mü? Beşiktaş'taki çocuklar zaten bahane arıyorlardı, ben talimatı verdim" dediği belirlendi.

ÜRETİLEN SİLAHLAR ORADA SAKLANDI

Boyun, kayıtlarda kendine ait silah üreticisi olduğunu da söylüyor. Üretilen o silahların bir kısmı İtalya'daki Vetralla'da saklandı. Vetralla'da ise Boyun grubu üyelerinden Ahmet Durmuş oturuyor. Durmuş bu silahları saklıyor, ihtiyaç halinde dağıtıyordu. Öyle ki vericinin kaydettiği bir diğer konuşmada, Barış Boyun için "O nereye ben oraya. Onun için canımı veririm" diyor.

Öte yandan Barış Boyun, cezaevindeki sorgu hakimine konuşmadı. Boyun ile birlikte Almanya, İsviçre, Hollanda ve Sırbistan'da gözaltına alınan Türk vatandaşları da sessiz kalma hakkını kullandı.