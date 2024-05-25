Sinan Ateş'in arkadaşı Ömer Zengin saldırıya uğradı!

Ankara'da uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen Ülkü Ocakları eski Başkanı Sinan Ateş'in yakın arkadaşı olan Ömer Zengin'e Almanya'da 4 kişi saldırıda bulundu.

Evinden çıktığı sırada saldırıya uğrayan Ömer Zengin'in bu akşam Halk TV'de canlı yayın konuğu olarak ilk kez soruşturmaya dair bazı soruların cevaplarını açıklayacağı belirtilmişti.

Saldırıyı sosyal medya hesabından duyuran Ömer Zengin canlı yayına başka bir gün katılacağını söyledi.

"BAŞKA GÜN KATILACAĞIM"

Ömer Zengin saldırıyı şu ifadelerle paylaştı:

"4 kişinin saldırısına uğradım, kafam da biraz şişlik var. Başka bir gün yayına katılacağım"