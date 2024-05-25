THY uçağında dehşet anları: Türbülansa giren uçakta hostesin beli kırıldı

İzmir seferini yapan THY'ye ait TK2320 uçuş kodlu uçak, dün akşam şiddetli türbülansa girdi. Uçakta görev yapan hostesin, şiddetli çarpma nedeniyle beli kırıldığı ifade edildi.

THY uçağında dehşet anları: Türbülansa giren uçakta hostesin beli kırıldı

Türk Hava Yolları'na ait TK2320 uçuş kodlu uçak şiddetli türbülansa girdi.

Ali Kıdık, yaklaşık 15 metre düşüş yaşayan uçaktaki bir hostesin şiddetli çarpma ve düşme sonucu belinin kırıldığını belirtti.

X'te "FLAŞ HABER" diyerek yaşanan olayı duyuran Kıdık, şu ifadelere yer verdi:

"THY’nin dün akşam İzmir seferini yapan TK2320 uçuş kodlu uçağı şiddetli türbülansa girdi. Yaklaşık 150 metre düşüş yaşayan uçakta bulunan bir hostes uçağın tavanına çarparak sırt üstü yere düştü. Beli kırılan G. İsimli hostes hastaneye kaldırıldı. Hostes bu akşam sedyeye konularak İstanbul’a getirilecek."

THY uçağında dehşet anları: Türbülansa giren uçakta hostesin beli kırıldı - Resim : 1

AirportHaber'de yer alan habere göre, ikram servisinin bittiği anda pilot türbülans bilgilendirmesi yaparak kemerlerin bağlanması uyarısını yaptı.

Bu sırada türbülansa giren uçak ani irtifa kaybı yaşadığı anda henüz 2 aylık kabin memuru olan G., uçağın tavanına yükselerek sırt üstü yere düştü ve belindeki L kemiklerinden biri kırıldı.

İzmir'e inen uçağın yaralı kabin memuru hemen hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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