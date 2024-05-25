Erdoğan'dan ekonomi mesajları: "Karamsar senaryoların hiçbiri gerçekleşmedi"

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nda açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, burada yaptığı İsrail’e baskının sürdürüleceği mesajını verdi.

Erdoğan açıklamalarının devamında enflasyonun gelecek aydan itibaren hızla düşeceğini belirterek, "Yıllık bazda enflasyonun mayısta en yüksek seviyeye ulaşmasını, ardından hızlı düşüşe geçmesini bekliyoruz" dedi.

Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

“Gazze'de 36 bin masumu şehit eden İsrail'i ateşkese zorlamak amacıyla aldığımız ticari işlemleri durdurma kararımızın sürecinde de iş dünyamızla iletişim kanallarımızı açık tutuyoruz. Netanyahu yönetimi Gazze'deki katliamlarına son verinceye kadar ticaret ve diplomasi alanında İsrail üzerinde baskı kurmayı sürdüreceğiz. DEİK ile önümüzdeki dönemde de meselelerimizi görüşmeye, konuşmaya, sıkıntılarınıza çare üretmeye devam edeceğiz. Şunu çok iyi bilmenizi isterim, Türkiye için çalışan, ihraç eden, Türk ekonomisine güvenerek yatırımlarını artıran, Türkiye Yüzyılı inşasına omuz veren herkesin yanındayız. Siyasi görüşlerimiz, düşünce dünyamız farklı olabilir. Hayata bakışımız, olaylara, sorunlara yaklaşımımız farklılık arz edebilir. Bunların tamamı Türkiye'nin büyüklüğünü, beşeri ve kültürel hazinesinin zenginliğini gösteren birer işarettir. Tüm farklılıklarımızı kucaklıyoruz. Herkesin fikrine, düşüncesine ve yapıcı eleştirisine saygıyla yaklaşıyoruz. Kalbi Türkiye için çarpan, Türkiye için hayal kuran, büyük ve güçlü Türkiye hayali ile heyecanlanan, Türkiye'nin müreffeh ve mutlu yarınları için ter döken herkesin başımızın üstünde yeri vardır.”

Enflasyon dışında hedeflerimizin de üstünde başarı sergiledik. Ekonomide yol haritamız, OVP ve 12. Kalkınma Planı'dır. Bölgemizdeki krizlere, seçimlere ve muhalefetin popülist söylemlerine rağmen yol haritamıza sadık kalıyoruz. 31 Mart öncesinde seçim ekonomisine tevessül etmedik. Ülkemizin geleceğini riske atmadık. Seçim meydanlarına bol keseden vaat dağıtanlar bugün borç üstüne borç alıyor, zam üstüne zam yapıyorlar. Daha atamaları saymıyorum bile.

'KARAMSAR SENARYOLARIN HİÇBİRİ GERÇEKLEŞMEDİ'

Döviz kuru üzerinden millete korku saldılar. 1 Nisan sabahı döviz kuru şöyle uçacak, böyle fırlayacak diye akla ziyan senaryo yazdılar. İnsanları dolar ve avro satın almaları için ahlaksızca kışkırttılar. Karamsar senaryoların hiçbiri gerçekleşmedi. Ekonomi programımızın asli önceliği enflasyonu tek haneye indirerek milletimizin refahını artırmaktır. Geçici rahatlama değil, enflasyonda kalıcı düşüş bekliyoruz. Asla kolaycı çözümler peşinde değiliz. Yıllık bazda enflasyonun mayısta en yüksek seviyeye ulaşmasını, ardından hızlı düşüşe geçmesini bekliyoruz. Yılın ikinci yarısından itibaren dezenflasyon sürecine gireceğiz.

Ülkemize yönelik yatırımcı güveni de her geçen gün artıyor. Uyguladığımız program sayesinde cari işlemler açığı düştü. Enflasyon beklentileri iyileşmeye başladı. Ülke risk primimiz salgın öncesi seviyelere geriledi. Yerli ve yabancı yatırımcıların Türk lirası varlıklara ilgisi arttı. Bankacılık sektörü ve reel sektörümüzün dış borç çevirme oranları gelişme gösterdi. Son 1,5 aylık dönemde gelişmekte olan ülkelerden sermaye çıkışı olurken Türkiye'ye sermaye girişleri ivme kazandı. Kredi derecelendirme kuruluşları teker teker not artırımına gidiyor. Çok taraflı kalkınma bankaları Türkiye portföylerini genişletiyor. Enerjide Karadeniz ve Gabar'daki keşiflerimizle kabuğumuzu kırmaya başladık. Sanayide çarklar sorunsuz bir şekilde dönmeye devam ediyor. Savunma sanayiinde, bilişimde, inovasyonda gerçekten güzel gelişmeler yaşanıyor. Turizmcilerimiz yeni rekorlar kırmak için tüm hazırlıklarını yapıyor. Jeopolitik risklerin azalmasıyla birlikte önümüzü daha net görebileceğiz. 2028 yılına kadar olan 4 yıllık seçimsiz dönemi ülkemizi gereksiz tartışmaların içine sokmadan en verimli şekilde değerlendireceğiz. Şuna yürekten inanıyorum, Allah'ın izniyle biraz sabır, gayret ve dirayetle çok daha güzel neticeler alacağız. "