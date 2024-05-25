Sinan Ateş'in eşinden yeni iddia: Katil zanlısı Eray Özyağcı'nın Bolu'da gizlendiğine dair kuvvetli şüphe var

Ankara'da silahlı saldırıda öldürülen Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, katil zanlısı Eray Özyağcı'nın saklandığı yerle ilgili yeni iddialarda bulundu.

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Sinan Ateş'in eşinden yeni iddia: Katil zanlısı Eray Özyağcı'nın Bolu'da gizlendiğine dair kuvvetli şüphe var

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, eşine yönelik suikaste ilişkin yeni iddialar ortaya attı. Ateş, yaptığı paylaşımda MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül ve babasının cinayetle bir ilişkisi olup olmadığını sordu.

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, X hesabından yaptığı paylaşımda Sinan Ateş'in katil zanlısı Eray Özyağcı'nın cinayetin ardından Bolu'da bir müddet gizlendiğini iddia etti. Ateş, cinayetten 1 ay sonra MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül'ün babasının evinin neden arandığını ve yine babasının üzerine kayıtlı aracın neden Ankara'ya getirilerek parmak izi tespiti yapıldığını sordu.

"MHP BOLU MİLLETVEKİLİ İSMAİL AKGÜL'ÜN BABA EVİ NEDEN ARANDI?"

Ateş'in yaptığı paylaşım şöyle:

"Sinan'ın katledilmesinden yaklaşık olarak 1 ay sonra MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül'ün baba evi neden aranmıştır? Babasının üzerine kayıtlı 14 AAY 148 plakalı araç Ankara'ya getirilip parmak izi tespiti neden yapılmış, araç niçin detaylı bir şekilde incelenmiştir? Bilgilendirme: PTS kayıtlarına göre kiralık katil Eray Özyağcı'nın Bolu'da araç değiştirdiği, İstanbul'a götürülmek yerine Bolu'da bir müddet gizlendiğine dair kuvvetli şüphe bulunmaktadır."

Kaynak: ANKA

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