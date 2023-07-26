İnanılmaz olay: 11 pil yuttu hastanelik oldu! 'Bir daha pil yutmaya cesaret edemem'

Çin'de bir kişi 11 pil yuttu. Piller hastanelik olan kişinin midesinden endoskopi yöntemiyle çıkarıldı.

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İnanılmaz olay: 11 pil yuttu hastanelik oldu! 'Bir daha pil yutmaya cesaret edemem'

Çin'in Miaoli bölgesinde doktorlar, bir kişinin yuttuğu 11 kalem pili endoskopi yöntemiyle midesinden çıkardı.

Taipei Times’ın haberine göre, 23 yaşındaki Lee, 11 pil yutması üzerine arkadaşı tarafından Mialoi bölgesindeki “Da Chien” hastanesine götürüldü.

Doktorlar, röntgen çekerek Lee’nin midesinde saptadıkları pilleri, endoskopi yöntemiyle yaklaşık bir saatte çıkardı.

Lee, endoskopi sırasında canının çok yandığını belirterek bir daha pil yutmaya cesaret edemeyeceğini söyledi.

Kaynak: AA

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Çin
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