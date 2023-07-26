Eski AKP'li vekilin koruması eşi ve oğullarını öldürmüştü: Şenyaşar ailesi Ankara'ya gitti

Eski AKP Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın yakınları tarafından eşi ve iki evladı öldürülen Emine Şenyaşar ile oğlu Ferit Şenyaşar adalet taleplerini Ankara’ya taşıdı.

Eski AKP'li vekilin koruması eşi ve oğullarını öldürmüştü: Şenyaşar ailesi Ankara'ya gitti

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 14 Haziran 2018'de eski AKP Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın koruma ve yakınları tarafından eşi ve iki oğlu katledilen Emine Şenyaşar ile saldırılardan yaralı kurtulan oğlu Urfa Milletvekili Ferit Şenyaşar'ın 9 Mart 2021’de Urfa Adliyesi önünde başlattığı Adalet Nöbeti Ankara’ya taşındı.

Gazete Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre; Meclis’te açıklama yapacak olan Emine Şenyaşar ve Ferit Şenyaşar Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan randevu almak için Adalet Bakanlığı’na yürüme kararı aldı.

“VEKİLİN MECLİS’TEN ÇIKMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ”

Meclis’in Dikmen kapısından Adalet Bakanlığı’na yürüyecek olan Şenyaşar ailesinin eylemini takip etmek isteyen gazeteciler Meclis Dikmen kapısından uzaklaştırıldı. Görüntü çekemeyecekleri söylenen basın mensuplarına bir polis memuru, “Eylem gerçekleşmeyecek burada beklemenize izin veremiyoruz” dedi. Milletvekili Şenyaşar’ın Meclis’ten çıkarak yürüyeceği hatırlatılması üzerine polis, “Vekilin Meclis’ten çıkmasına izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Meclis, Dikmen kapısında çok sayıda polis beklerken kimlik kontrolü yapan polis kapıya yaklaşılmasına izin vermedi.

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