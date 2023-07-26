Memur maaşları için kritik açıklama: Rakam verdi, 'daha az olamaz'

Memur-Sen, yaklaşık 4 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisinin 2024 ve 2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Toplu Sözleşme'ye dair taleplerini Konfederasyon Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısıyla açıkladı.

Bu açıklamanın üzerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da uzlaşı mesajı vererek, "Taraflar ile bir araya geleceğiz. İnşallah görüşmeleri uzlaşmayla sonlandıracağız" diye konuştu. Sözleşme görüşmelerine katılma durumuna ilişkin ise Bakan Işıkhan, "Bakanlık olarak bizim sorumluluğumuzda yapacağız" dedi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 7. Dönem Toplu Sözleşme taleplerini açıkladı. En düşük memur maaşının 22 bin TL’ye yükseltildiğini anımsatan Yalçın, “Bugün memurda 30 binin altına alan bir adamın hayatta kalma şansı yok. 30 binin altında olmaması gerekir” dedi ve memurların 1650 TL daha alacağı olduğunu ifade etti. Enflasyonda iyileştirme yapmanın zam olmadığını söyleyen Yalçın, “Merkez Bankası'nın tahmin edemediği rakamları bize tahmin et diyorsunuz” dedi.

MEMUR-SEN’DEN MAAŞ ZAMLARI İÇİN KRİTİK AÇIKLAMA

Habertürk TV’ye açıklamalarda bulunan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ise memur maaşı zammı için 22 bin TL’lik rakamın en az 30 bin TL olması gerektiğini dile getirdi. Memur emeklisi için de seyyanen zam konusunu gündeme taşıyan Yalçın, maaş zamlarının 6 ay değil 3 ay ara ile yapılması gerektiğini de vurguladı. Ali Yalçın’ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

MEMURUN TOPLU SÖZLEŞME ORANLARI NE OLACAK?

"6 toplu sözleşme yaptık, 4'ünde uzlaştık, ikisinde uzlaşamadık. Hakem Kurulu karar verdi. 4 milyonu bulan kamu görevlisi, 2 milyon 300 bini aşan memur emeklisi var. Bu kitlenin tamamı toplu sözleşmeden etkileniyor. İşimiz kolay değil, en iyisini yapmak için uğraşıyoruz. Niyet hayır, akıbet hayır. İnşallah hayıra vesile. Toplu sözleşme memurları, memur kapsamı içerisinde memur sözleşmesinin katsayı çarpanları üzerinden kitleyi ilgilendirdiği gibi memur emeklilerini de ilgilendiriyor. Türkiye'de memur sayısı fazla değil. Kamuoyunda 'memur sayısı fazla, devlet şişti' diye bakış açısı var. Bu doğru bilinen bir yanlış. Bu bakış açısı hakkaniyetli ve doğru bir bakış açısı değil. Bazen personel alımı konusunda ısrarlı cümleler kurarız. İdari personel ihtiyacı var deriz. Milli Eğitim'de okullardaki temizlik sorusu TYP üzerinden çözülüyor, işsizlik fonu üzerinden, geçici çözülüyor. Bence memur emeklisi sayısı da fazla değil. Şimdi EYT ile alakalı tartışma var. Memur için değil bu.

"MEMURLARIN 1650 TL ALACAĞI VAR"

Sayın Cumhurbaşkanımızın en düşük memur maaşının 22 bin TL olacak vaadini ifade ettik. '22 bine çıkardık' dendi. En düşük maaş derken hizmetli maaşı ve bekar maaşı ifade edilir. Burada evli, eşi çalışmayan, çocuk yardımı, eş yardımı alan üzerinden hesaplandığı için 22 bin lira olarak ifade ediliyor. 1650 TL memurlar olarak alacağımız var. Önce bu söz yerine getirilmeli. En düşük maaşın 22 bin TL'ye denkleştirmesi konusuyla başlayacağız. Bunu yüzdelik olarak mı, seyyanen mi önce bunu konuşmamız lazım diyeceğiz. Biz şu anki enflasyonist ortamda 1. yıl üçer aylık olsun, memurun kaybı olmasın. Yani dolaylı olarak eşel mobil sistemi bu. Bu açıdan ilk defa 3'er aylık için 1. yılı istiyoruz. 2. yılını ise 6 aylık istiyoruz. İlave olarak 10'ar puan refah payı istedik. Toplamda yüzde 70'lik birinci yıla. Enflasyon yüksek çıktığında, aldığınız rakamlı geçtiğinde alım gücü düşüyor. 2024'te 3'er aylık donemler itibariyle yüzde 70, 6'şar aylık dönemler itibariyle yüzde 40.

"ENFLASYONDA İYİLEŞTİRME YAPMAK ZAM DEĞİL"

Merkez Bankası enflasyona tahmini hedef koymuş. Merkez Bankası'nın hedefleri sadece 2010'da tutturmuş. Ondan sonrası tutmamış. Biz bu Ağustos ayında başlayacağız. 1 ayda sözleşmemizi bitireceğiz. Bu sözleşme 2024'ün 1 Ocak'ında başlayıp 2025'in 31 Aralık'ta bitecek. Bu kadar enflasyonist ortamda, bugünden yarına rakamların değiştiği ortamda bu sözleşmeyi yapalım, geleceği ilişkin tahmin üzerinden tutturalım. Ben de diyorum ki, Merkez Bankası'nın enflasyon hedefi sadece 2010'da tutmuş. Onun haricinde hiçbirisi tutmamış. Bu sistematikte toplu sözleşmelerin elimizi zayıflattığını söylüyoruz. Merkez Bankası'nın tahmin edemediği rakamları bize tahmin et diyorsunuz. Ya eşel mobil sistemi ya da refah payı verilmelidir diyoruz. Enflasyon oranında iyileştirme yapmak asla zam değil; zam onun üzerinde olmalıdır diyoruz.

"MEMUR MAAŞLARI 30 BİNİN ALTINDA OLMAMASI GEREKİR"

Biz açlık ve yoksulluk sınırını önceden yayınlıyorduk. Burada işi bilimsel ölçeceksek Türkiye genelinde doneler alarak bilimsel sistematikle bunu yaparsınız. TÜİK burada sağlıklı veri kullanacak, herkesle paylaşacak. Bunun üzerinden siz de esinleneceksiniz. TÜİK 2022'den beri veri paylaşımını kesti. Ekonomik ve Sosyal Konsey toplanmalı ve bu veriler konseyde açık hale getirilmelidir. Bugün memurda 30 binin altına alan bir adamın hayatta kalma şansı yok. 30 binin altında olmaması gerekir. Kiraların bu kadar arttığı yerde. Memur nasıl ayakta kalabilecek? Bu ücretlerle bu saatten sonra ev ve araba alma şansı yok. 30 binin altında olmaması gerekir üstünde olması gerekir.