Başkanlık Divanı'nda değişim: Demokrat Parti'de Cenk Küpeli'ye yeni görev

Demokrat Parti'nin Başkanlık Divanı'nda dikkat çeken bir değişim yaşandı. Partide bir süredir Medya, Tanıtım ve İletişim Başkanı olarak görev yapan Faik Tunay görevden alındı yerine Cenk Küpeli atandı. Cenk Küpeli, sosyal medya hesabından Genel Başkan Gültekin Uysal’a teşekkür ederek, hedeflerinin yerel seçimlerde başarı olduğunun altını çizdi.

Demokrat Parti'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"22 Temmuz 2023 Cumartesi günü gerçekleştirilen GİK (Genel İdare Kurulu) Toplantısında alınan karar gereği Genel Başkanımız Sayın Gültekin Uysal, Sayın Cenk Küpeli’yi Medya, Tanıtım ve İletişim Başkanı olarak atamıştır."

CENK KÜPELİ KİMDİR?

Cenk Küpeli 1985 yılında Ankara'da doğdu. Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun olan Cenk Küpeli, New York City Üniversitesi'nde İşletme yüksek lisansını tamamladı.

Tav Holding'de başladığı kariyerini Doğa Grup Genel Müdürü olarak sürdürdü.

Eski milli basketbolculardan Cenk Küpeli, aynı zamanda Beşiktaş Kongre üyeliği ve Şişli Meslek Yüksek Okulu Mütevelli Heyeti üyesi olarak da görev yapıyor.

Uzun yıllardır siyasetin içinde olan Küpeli, aynı zamanda tekstil ve gıda gibi birçok alanda yatırımlar yapıyor.