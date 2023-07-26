Öz-Sağlık İş'e 'sahte delege' ile seçim iddiasıyla kayyım atandı

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, Hak- İş’e bağlı Öz- Sağlık İş’in 3. Olağan Genel Kurulu’nun “seçilmeyen delegelerle” yani “sahte delegelerle yapıldığı” iddiasıyla açılan davada, genel kurulun iptaline karar vererek, yönetime kayyum atanmasına hükmetti. Sendika yönetimi Yargıtay kararını “Özellikle belirtmek gerekir ki hem genel merkez yönetimi, hem de teşkilatlarımız yolsuzlukla, hırsızlıkla, sahtecilikle suçlanmamış, mahkeme sadece genel kurulun yenilenmesi kararını vermiştir” açıklaması ile eleştirdi.

Anka'nın haberine göre Hak-İş’e bağlı Öz- Sağlık İş’in 3. Olağan Genel Kurulu’nun “delege seçimi yapılmadan belirlenen delegelerle” yapıldığı iddiasıyla iptali istendi. Ankara 4. İş Mahkemesi’nde açılan davada, mahkeme davanın reddine karar verdi. Dosya istinafa gitti. Davacı Meliha Melek Kocaer, istinaf dilekçesinde genel kurula ilişkin şunları kaydetti:

“Sendika genel kurulu demokratik esaslara uygun ve sıhhatli bir şekilde oluşmadı, çünkü sendikanın 3. Olağan Genel Kuruluna katılacak delegelerin seçimi kanuna, sendika tüzüğüne ve delege seçim yönetmeliğine aykırı olarak yapıldı. Hatta sahte seçim tutanakları düzenlenerek hiç delege seçimi yapılmadan, seçimler yapılmış gibi gösterilerek delegeler belirlendi… Bu nedenle genel kurul hukuka uygun olarak oluşmadı. Genel kurulun tümden iptali gerek. Şubesi bulunmayan 75 ildeki yüzlerce işyerinde delege seçimi yapılacağı ilan edilmedi. Sahte belgelerle ilanlar yapılmış gibi gösterildi. Sendika yöneticileri ilanların asıldığı, indirildiği ve seçim yapıldığı tarihlerde ülkenin başka yerlerinde olup, belirtilen yerlerde olup olmadıklarının araştırılmasını talep ettiler ancak mahkeme HTS kayıtlarının celbinden vazgeçti. Görevlendirilen kişilerin ilan asma indirme tutanaklarında yer alan tarihlerde nerede oldukları ,ilgili kişilerin ve sendikanın internet sitesi ve sosyal medya hesaplarında yapılan basit bir inceleme ile ortaya çıkarıldı. Şube kongresi yapılan iller hariç hiçbir işyerine sandık konulmadı…”

DAVA REDDEDİLDİ

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 6. Hukuk Dairesi, Kocaer’in delege seçimlerindeki usulsüzlük iddiasında “genel kuruldaki seçim sonuçlarını etkileyecek ölçüde olduğunu kanıtlayamadığını” belirterek, davayı esastan reddetti.

Dosya Yargıtay’a gitti. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, “seçim yapılmadan belirlenen delegeler yani sahte delegelerle” genel kurulun yapıldığı iddiasına ilişkin hüküm kurarak, genel kurulun iptaline ve Öz- Sağlık İş’e kayyum atanmasına hükmetti.

Öz- Sağlık İş yönetimi Yargıtay’ın kararına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada kendisini savunarak, şunları duyurdu:

“Öz Sağlık İş Sendikası olarak hukuka sonuna kadar saygı duymakla beraber, Sendikamız hakkında verilen bu kararı Adil, Hakkaniyetli ve Ölçülü bulmuyoruz. 20/21 Kasım 2021 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 3. Olağan Genel Kurulumuzun iptal edilmesi istemiyle başlayan hukuki süreçte gelinen noktada; şubesi olmayan illerde yapılan delege seçimlerinin ve 3. Olağan Genel Kurulun yenilenmesine karar verilmiştir. Süreç sonunda Sendikamız yeni bir genel kurul yaparak yoluna devam edecektir. Tüzük ve yönetmeliğe aykırı bazı eksikliklerden kaynaklanan bu durumun ölçüsüz bir yaptırımla sonuçlanmış olması, hukuka olan güveni ve kamuoyu vicdanını zedelemiştir.

Özellikle belirtmek gerekir ki hem genel merkez yönetimi, hem de teşkilatlarımız yolsuzlukla, hırsızlıkla, sahtecilikle suçlanmamış, mahkeme sadece genel kurulun yenilenmesi kararını vermiştir. Sendika olarak hukukun gereği yerine getirilerek Mahkeme tarafından atanacak olan heyete, belirlenmiş görev ve süresi boyunca hem Sendikamız hem de teşkilatlarımız tarafından seçim süreçlerinde yardımcı olunacaktır.

Sendikamızın sağlık ve sosyal hizmet işkolunda bugüne kadar sürdürmüş olduğu faaliyetler, örgütlenme çalışmaları, toplu iş sözleşmesi görüşmeleri ve üyelerimizin haklarını savunmak adına açılmış olan davalarımıza aksatılmadan devam edilecektir. Yönetim Kurulu olarak veda etmiyor, kısa bir süre zorunlu olarak ara veriyoruz. Kayyum tarafından yapılacak olan Genel Kurul’da kanunen doğal aday sayılacağız. Öz Sağlık-İş teşkilatlarımız ve yeniden seçilecek olan delegelerimizin desteği ile kaldığımız yerden sağlık ve sosyal hizmet emekçilerine hizmet etmeye devam edeceğiz.”