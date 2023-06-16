İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu görüşmesi açıklaması: "Uzlaşı sonucuyla toparlanan bir buluşma yaptık"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçimlerden sonra değişim çağrısı yapmıştı. Çağrının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüşmeler yapan İmamoğlu, bugün gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'yla yaptığı görüşmeye dair "Kılıçdaroğlu'na öneri ve taleplerim oldu" dedi.

"UZLAŞI SONUCUYLA TOPARLANAN BİR BULUŞMA YAPTIK"

İBB Başkanı ayrıca şunları kaydetti:

"Seçimi kaybettik. İki kere iki dört. Millet İttifakı olarak başta Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere, hepimiz şapkamızı önüne koyacağız, düşüneceğiz ve ortak akılla doğru kararlar alacağız. Burada en önemli kurum CHP'dir. CHP, ittifaka liderlik ettiği gibi bugün de değişim ve dönüşüme liderlik etmek, öncü hamleleri yapmak zorundadır. Bunun da adresi CHP olduğu için onun da ana noktası çok kıymetli Genel Başkanım Kemal Kılıçdaroğlu'dur.

Defalarca sohbetimiz, paylaşımlarımız oldu. Çarşamba günkü buluşmamızda kendisine bir takım hatırlatmalarım ve taleplerimden dolayı bir araya geldik. Düşüncelerimi, değişim konusundaki parametreleri ve aşamaları kendisiyle paylaştım. Çok değerli ve pozitif anlamda uzlaşı sonucuyla toparlanan bir buluşmayı yaptık. Bunun bir zaman dilimi vardır. Bu sohbetten değişim ve dönüşüm adına aktarabileceğim şimdilik bu kadar."

“ŞU ANDA YAPILAN HAMLELER TOPLUM İÇİN YETERLİ GELMEDİĞİNİ BİLİYORUZ”

Elbette ki bir yandan Sayın Genel Başkanımızın attığı adımları da takip ediyoruz ama değişim ve dönüşümün içeriği oldukça geniştir. Süreci oldukça kıymetlidir. Ele alınması gereken ve kamuoyuna hissettirilmesi gereken tarafları oldukça fazladır.

Şu anda yapılan hamleler toplum için yeterli gelmediğini biliyoruz. Ama yeterli olması için yapılması gerekenlerle ilgili tüm fikirlerimi kendisiyle paylaştım. Yaklaşık 15 yıldır CHP'nin bir ferdi olarak hiçbir zaman parti içindeki meseleleri ve süreçleri bu seviyenin daha ötesinde paylaşmadım, paylaşmayı doğru bulmam. Ama bu meselelerin içerisinde kamuoyunun bilmesi gereken kısımları da var. O kısımlarıyla ilgili ve nasıl olması gerektiği konusunda Genel Başkanımızın bayram öncesinde yapacağı bazı aktarımlar sonrasında farklı bir ortam-buluşma ya da kişisel olarak benim kamuoyunu bilgilendireceğim tarafları olacaktır. Bunu zaman gösterecektir."

DAVA VE ENGELLEMELER

Yargılandığı davalarla ilgili de açıklamalar yapan İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Benim Sayın Genel Başkanımızla görüşmem kadar doğal bir şey yok. Elbette ki basının ve toplumun yoğun ilgisini anlıyorum. Kolay bir zaman diliminde değiliz. Ülkemizin birçok sorunu var. Seçimle birlikte her sorunun çözüme kavuştuğunu iddia edemez. Seçimi kazanan bir iktidar, bir Cumhurbaşkanı var. Ülkenin sorunlarına çözüm bulmak için çok çalışmalılar ve çalışacaklar.

Anlamsız mahkemelerle uğraşan Ekrem İmamoğlu var. Adaletle ilgili bu sorunların çözüme kavuşması... Memleketin ekonomik sorunları çok derin. Bir haftada yüzde 20 devalüasyon oldu on gün içinde. Etmek zorunda çünkü baskı altında bir ekonomi düzeninin bizi taşıdığı sonuçlar... Ekonomiden adalete, İçişleri Bakanlığı'ndan Şehircilik Bakanlığı'ndan beklentilerimiz var. İSKİ Yönetim Kurulu'na dört senedir atama yapamıyorum. Kendi usulümle çözüm bulmaya çalışıyorum. Tüm bu konularda yeni hükümetin başarılı olmasını en az onlar kadar isteyen bir belediye başkanıyım."

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: Gerçek Gündem