İmamoğlu'ndan Jet Soruşturmaya İlişkin Açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün Saraçhane'de düzenlediği basın toplantısında Türkiye gündemine oturan açıklamalar yaptı. İmamoğlu, Esenyurt ve Beşiktaş belediyelerine yönelik operasyonlar da dahil yıllardır kendi aleyhlerine açılan tüm davalarda aynı bilirkişinin görevlendirildiğini ve usulsüz raporlar hazırlandığını açıkladı.

Söz konusu ismi işaret eden İBB Başkanı'nın kürsüden inmesinden hemen sonra kendisi hakkında "bilirkişiyi hedef gösterdiği" iddiasıyla soruşturma açıldı. Soruşturma kararı, İmamoğlu ile beraber bilirkişinin ismini yazan medya kuruluşlarına da sıçradı.

İmamoğlu, TBB tarafından 34 belediyeye hibe edilen Araç Teslim Töreni’nde başlatılan soruşturmaya ilişkin şunları söyledi:

'HUKUKSUZ İŞLERE SORUŞTURMA AÇACAĞINA...'

"Bugün yine sabahleyin ülkemizde sürdürülen birtakım yargı müdahaleleri ile birlikte uğratılmak istenen itibarımızın zedelenmesi veya bizi bir şekilde yargı üzerinden baskı altına girişimine karşı mücadelemizin nasıl sabote edildiğini, nasıl birtakım hukuksuz marifetlerle bize dönük bir yol yapıldığını deşifre ettim. Daha konuşmam bitmeden hakkımda yolda gelirken de detaylarını elde ettiğim soruşturma açılmış. Bu haksız müdahalelere cevap vermek, adil yargıyı etkilemek değil tam tersine hukukun bağımsızlığını savunmaktır. Hukukun bağımsızlığını savunarak adaletli, ahlaklı, erdemli, hukuk insanlarının, yargı insanlarının mesleğini savunmaktır. Benim yaptığım budur. Belgeleri ile açıkladığım hukuksuz işlere jet hızıyla soruşturma açacağına, Ekrem İmamoğlu ile ilgili soruşturma açıklayan aklı buradan kınıyorum. Bunları kınamaya da devam edeceğim. Kendim için değil millet için bunu yapıyorum, görev yapan siz değerli belediye başkanlarının hakkı hukuku daha sonra yenmesin diye bunu yapıyorum, yapmaya da devam edeceğim.

'BU BİR ŞAŞKINLIKTIR'

Dolayısıyla tekrar ediyorum, belgeleriyle açıkladığım hukuksuz işlerle ilgili de jet hızıyla soruşturmayı bekliyorum. Bu hukuksuz iş ve işlemleri haber yapan basın kuruluşlarına, paylaşan vatandaşlar hakkında soruşturma açmak da sansürün dik alasıdır. Bu bir şaşkınlıktır. Bu gerçekten akli melekelerini yitirmekle eş değerdir. Ne yaptığını bilmemektir. Bu yönüyle gerçeklerin mutlak bir gün ortaya çıkma gibi bir huyu olduğunu unutmayalım. Ben yolumuzun doğru olduğuna inanıyorum. Doğruyu anlatmak biz de bir laf vardır, ‘doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar.’ Vallahi bizi bu memleketin bir köyünden bile kovacak kişi anasının karnından doğmadı bu kadar net. Bu bağlamda gerçekleri savunmak, hak, hukuk ve adaleti savunmak sorumluluğumuzdur.

'ONLARI ÇILDIRTMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Yerel yöneticilerin haklarını savunmak sorumluluğumuzdur. Hem İBB hem TBB Başkanı olarak bu yoldan vazgeçmeyeceğiz. Bu güzel manzaranın yaratılması, hizmetin dahi şeffaf bir şekilde kime verildiğinin ortaya konması, milletimizden gizleyecek hiçbir şeyimiz yok diyerek her yaptığımız işi millete açmamız, bu şeffaflık birilerini çıldırtıyor tahmin ediyorum. Ama biz onları hizmetlerimizle çıldırtmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA