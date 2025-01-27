Çeşme Açıklarında Korkutan Deprem
AFAD'dan alınan bilgilere göre İzmir'in Çeşme açıklarında 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3,6 olarak bildirdi.
AFAD'dan alınan bilgilere göre İzmir'in Çeşme açıklarında saat 18.06'da 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 27, 2025
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Ege Denizi - [92.99 km] Çeşme (İzmir)
Tarih:2025-01-27
Saat:18:06:39 TSİ
Enlem:38.705 N
Boylam:25.31556 E
Derinlik:14.83 km
Detay:https://t.co/YBxS5oqkt8@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3,6 olarak ölçtü.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) January 27, 2025
EGE DENIZI https://t.co/XEGH6QxuVV
27.01.2025, 18:06:38 TSİ
Büyüklük: 3.6
Derinlik: 14.1 km#Kandilli
Kaynak: Haber Merkezi
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