Çeşme Açıklarında Korkutan Deprem

AFAD'dan alınan bilgilere göre İzmir'in Çeşme açıklarında 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3,6 olarak bildirdi.

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Çeşme Açıklarında Korkutan Deprem

AFAD'dan alınan bilgilere göre İzmir'in Çeşme açıklarında saat 18.06'da 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3,6 olarak ölçtü.

Kaynak: Haber Merkezi

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İzmir Çeşme Deprem AFAD Kandilli Rasathanesi
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