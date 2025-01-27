Sağlık Bakanlığı Açıkladı: Yangın Faciasındaki Yaralıların Sağlık Durumu Nasıl?

Sağlık Bakanlığı, yangın faciasında yaralananların durumuna ilişkin bilgi verdi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre 46 vatandaş taburcu edildi. 4 yaralının tedavisinin ise hastanede devam ettiği bildirildi.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
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Sağlık Bakanlığı Açıkladı: Yangın Faciasındaki Yaralıların Sağlık Durumu Nasıl?

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangın faciasında 78 vatandaş hayatını kaybederken, 51 kişi de yaralandı. Sağlık Bakanlığı, faciada yaralanan vatandaşların sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

46 VATANDAŞ TABURCU EDİLDİ

Yapılan açıklamada, yaralanan 46 vatandaşın taburcu edildiği, 4 yaralının ise tedavisinin devam ettiği ifade edildi.

Açıklamada, "Bolu Kartalkaya’da meydana gelen yangında yaralanan 46 vatandaşımız taburcu edilmiş olup, 4 yaralımızın tedavisi hastanelerimizde devam etmektedir" denildi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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