'İmamoğlu' Protestolarına Katılanlara Hapis Cezası Talebi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepki göstermek için protestolara katılan 139 kişi için 3'er yıla kadar hapis cezası istendi.

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'İmamoğlu' Protestolarına Katılanlara Hapis Cezası Talebi

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından düzenlenen izinsiz eylemlere katıldıkları iddiasıyla 104'ü tutuklu toplam 139 kişi hakkında, 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, (İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen soruşturma kapsamında CHP'nin 19 Mart ve sonraki günlerde İBB binasının önü ile Saraçhane Parkı'nda toplanma çağrısı yaptığı) bilgisine yer verildi.

Belgelerde, olası olaylara karşı güvenlik güçlerinin önlem aldığı, 23 Mart'ta toplanan kalabalığa İstanbul Valiliğinin kararıyla 19-23 Mart tarihleri arasında toplanma, yürüyüş ve protesto gibi eylemlerin yasaklandığı bilgisinin aktarıldığı ifade edildi.

'İmamoğlu' Protestolarına Katılanlara Hapis Cezası Talebi - Resim : 1

İDDİANAMEDEN

Uyarılara rağmen kalabalığın dağılmadığı ve polis bariyerlerine saldırarak taşkınlık çıkardığı belirtilen iddianamede, güvenlik güçlerinin birçok kez sesli uyarılar yaptığı ancak müdahalenin kaçınılmaz hale geldiği ve bu süreçte şüphelilerin yakalandığı aktarıldı.

İddianamede yer verilen görüntü analizleri ve tespit tutanaklarında, grubun uyarılara rağmen dağılmadığı, (güvenlik kameralarının görüşünü engellemek için lazer kullanıldığı) ve kalabalığın uzun süre bölgede kaldığı anlatıldı. Zamanla tansiyonun yükseldiği, gruptan bazı kişilerin güvenlik güçlerine taş, sopa, yanıcı maddeler ve çeşitli sert cisimler attığı kaydedildi.

6 AYDAN 3 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Şüphelilerin, emniyet ve mahkeme aşamalarında verdikleri ifadelerde, herhangi bir kişi ya da grubun yönlendirmesiyle hareket etmediklerini ve suçlamaları kabul etmediklerini söyledikleri belirtildi.

Savcılık, şüphelilerin birlikte hareket ettiğini değerlendirerek, “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet” suçlamasıyla her biri için 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası talep etti. Ayrıca şüpheliler hakkında "görevi yaptırmamak için direnme" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamalarıyla da ayrı soruşturmaların sürdüğü bilgisi paylaşıldı.

İddianame, İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

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Kaynak: AA

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