İGDAŞ Genel Müdürü Ali Ender Çolak İstifa Etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraklerinden biri olan İGDAŞ'ta önemli bir görev değişikliği yaşandı. Şirketin Genel Müdürü Ali Ender Çolak, sağlık problemlerini gerekçe göstererek görevinden istifa etti. Uzun süre Baymak’ın CEO’luğunu üstlenmiş olan Çolak, İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar’ın ardından belediyeden ayrılan ikinci üst düzey yönetici oldu.

İş yaşamına Sermaye Piyasası Kurulu’nda (SPK) adım atan Çolak, 1989-2008 yılları arasında burada çeşitli kademelerde görev aldı. SPK'daki kariyerinde uzmanlıktan daire başkanlığına, son olarak da Kurul Başkan Yardımcılığına kadar yükselen Çolak; Bireysel Emeklilik Sistemi’nin ve Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin oluşturulmasında etkin rol oynadı. Aynı zamanda OECD Kurumsal Yönetim Yönlendirme Komitesi ve Danışma Kurulları’nda da görev alan Çolak, AB ile sermaye piyasalarının uyumuna yönelik yürütülen eşleştirme projesinde eş başkanlık yaptı.

BAYMAK’TAKİ 12 YILLIK LİDERLİĞİ

2008-2011 yıllarında Anel Grup’ta Finans ve Yenilenebilir Enerji’den sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Çolak, 2011-2023 yılları arasında ise Baymak ve BDR Thermea Group’ta CEO olarak görev aldı. Özel sektördeki bu uzun soluklu kariyerinin ardından İGDAŞ Genel Müdürlüğü görevine atanmıştı.

CAN AKIN ÇAĞLAR DA GÖREVİNDEN AYRILMIŞTI

Çolak’ın istifası, İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar’ın görevden ayrılmasından kısa bir süre sonra geldi. İBB’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Çağlar, 23 Mart’ta adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

ÇAĞLAR’IN KAMU VE ÖZEL SEKTÖR GEÇMİŞİ

Kariyerine 1985 yılında Hazine Müsteşarlığı’nda Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcısı olarak başlayan Can Akın Çağlar, kamu sektöründe geçirdiği 10 yıl boyunca birçok banka ve finans kurumunda denetim görevlerinde bulundu. 1995-1997 arasında ABD'de Boston Üniversitesi'nde Finansal Ekonomi alanında yüksek lisans yapan Çağlar, dönüşte Egebank ve Ege Yatırım’da üst düzey yöneticilik yaptı.

1998-2003 döneminde Family Finans’ta Genel Müdür olarak görev aldıktan sonra kamuya dönerek 2003-2011 yılları arasında Ziraat Bankası Genel Müdürü olarak hizmet verdi. Bu süreçte bankanın yurt içi ve yurt dışı iştiraklerinde yönetim kurulu başkanlıkları da yaptı. 2011’de BDDK Yönetim Kurulu Üyeliğine atanan Çağlar, 2014’te özel sektöre geçerek Eureko Sigorta’da Genel Müdürlük görevini üstlendi. Sigortacılık sektöründe de pek çok üst düzey görevde bulunan Çağlar, son olarak Eureko Sigorta Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yaptı.

Evli ve üç çocuk babası olan Can Akın Çağlar, İBB’deki görevinden önce kamu ve özel sektörde geniş bir deneyime sahipti.

Kaynak: Haber Merkezi