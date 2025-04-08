Seyyar Kokoreç Aracı Alevlere Teslim Oldu

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde seyyar kokoreç satan bir araç, çıkan yangın sonucu tamamen yandı. Henüz belirlenemeyen bir sebeple aracın motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı ve kısa süre içinde alevlere dönüştü. Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar, hemen itfaiye ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine hızla ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Ancak, aracın büyük bölümü kullanılamaz hale geldi.

Olayda can kaybı ya da yaralanan kimse olmadığı öğrenildi. Çevredeki vatandaşlar tarafından amatör kameralarla kaydedildi ve o korkunç anlar sosyal medyada hızla yayıldı.

Kaynak: İHA