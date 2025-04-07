Osmaniye'de Evde Çıkan Yangın Söndürüldü

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bir evde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, yangında bir kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

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Osmaniye'de Evde Çıkan Yangın Söndürüldü

Yangın, Düziçi Camiçi Mahallesi'nde meydana geldi. Leyla A. isimli kadının evinden duman çıktığını fark eden komşuları durumu 112 çağrı merkezine haber verdi. İhbar üzerine, sağlık, kurtarma ve Düziçi Belediyesi itfaiyesi ekipleri olay yerine yönlendirildi.

Osmaniye'de Evde Çıkan Yangın Söndürüldü - Resim : 1

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler müdahale ederek yangını kontrol altına aldılar. Yangında dumandan etkilenen S.A. olay yerinde bulunan sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangın sonrası evde maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili ekipler inceleme devam ediyor.

Osmaniye'de Evde Çıkan Yangın Söndürüldü - Resim : 2

Kaynak: İHA

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