'Kasten Öldürme'den Aranıyordu, Diyarbakır'da Yakalandı
Diyarbakır'da 'kasten öldürme' suçundan aranan şüpheliyi jandarma ekipleri yakaladı. Şüpheli tutuklandı.
Diyarbakır Valiliği; İl Jandarma Komutanlığı, Çınar İlçe Jandarma Komutanlığı'nca nitelikli suçlar kapsamında aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmada "kasten öldürme" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ö., Çınar ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandığını duyurdu. M.Ö. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
Kaynak: İHA