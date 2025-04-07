Alanya'da Otomobil Şarampole Uçtu: 1 Yaralı

Alanya'da sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince otomobil şarampole yuvarlandı. Trafik kazasında sürücü yaralandı.

Alanya'da Otomobil Şarampole Uçtu: 1 Yaralı

Antalya'nın Alanya ilçesi Konaklı Mahallesi'nde M.Ş.A. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ambulans ve jandarma sevk edildi.

Yaralı sürücü sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye götürüldü. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Kaynak: İHA

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