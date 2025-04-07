Osmaniye'de Tünelde Trafik Kazası, 1 Yaralı

Osmaniye’de kontrolden çıkan tır tünel duvarına çarptı. Kazada sürücü yaralandı.

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Osmaniye'de Tünelde Trafik Kazası, 1 Yaralı

Kaza, Osmaniye'nin Bahçe ilçesi Gaziantep istikameti Kızlaç Tüneli'nde meydana geldi. Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 06 ET 6528 plakalı tır, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu tünel duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle tır içinde sıkışan sürücü durumu 112 ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine sağlık, kurtarma ve Bahçe itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Kazada hafif yaralanan sürücü Bahçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Osmaniye Trafik kazası
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