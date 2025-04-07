Samsun'da Çocuklar Eğlenceye Doyacak

Samsun Büyükşehir Belediyesi, çocuklar için 'Koş Şampiyon Koş' sloganıyla Samsun Çocuk Maratonu ve Festivali düzenliyor. Çocuk Maratonu için son başvuru tarihi 9 Mayıs Cuma günü...

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Samsun'da Çocuklar Eğlenceye Doyacak

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde "Samsun Çocuk Maratonu ve Festivali" gerçekleştirilecek. "Koş Şampiyon Koş" sloganıyla düzenlenen festivalde; tiyatro ve çocuk oyunlarından, bilim ve eğitim atölyelerine, müzikal gösterilerden, sahne şovlarına kadar pek çok farklı etkinlik yer alacak.

FESTİVAL NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, NEREDE?

"Samsun Çocuk Maratonu ve Festivali", 11 Mayıs 2025 tarihinde, saat 09.00 ile 19.00 arasında Batı Park Etkinlik Alanı'nda gerçekleşecek. Festivalde yer almak ve daha fazla bilgi edinmek isteyenler için ise kayıt süreci başladı. 1-14 yaş arası çocukların katılımına açık olan program için son başvuru tarihi ise 9 Mayıs Cuma. Vatandaşlar kayıtlarını cocukmaratonu.samsun.bel.tr adresi üzerinden yapabilecek.

Çocuk Maratonu için son başvuru tarihi 9 Mayıs Cuma. 1-14 yaş grubu için olan maratona başvurular ise belediyenin web sitesi üzerinden yapılabilecek.

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Kaynak: İHA

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