Mersin’de Sahte İçki Operasyonu! 2 Gözaltı
Mersin’de jandarma, sahte içki üretimi ve ticareti yapan 2 şahsı yakaladı. Operasyonda ayrıca 56 litre sahte içki, 12 litre etil alkol ve üretimde kullanılan malzemeler de ele geçirildi.
Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çamlıyayla ve Anamur ilçelerinde 2 şüphelinin sahte içki üretimi yaparak piyasaya süreceği ihbarını aldı. Bunun üzerine jandarma ekipleri, şüphelileri tespit edip yakalamak için operasyon gerçekleştirildi.
Düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda toplam 56 litre sahte içki, 12 litre etil alkol, 4 adet test kiti ile üretimde kullanılan birçok malzeme ele geçirildi.
Yakalanan 2 şüpheli, adli işlemleri yapılması için Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Kaynak: İHA