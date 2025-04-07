Mersin’de Sahte İçki Operasyonu! 2 Gözaltı

Mersin’de jandarma, sahte içki üretimi ve ticareti yapan 2 şahsı yakaladı. Operasyonda ayrıca 56 litre sahte içki, 12 litre etil alkol ve üretimde kullanılan malzemeler de ele geçirildi.

Mersin’de Sahte İçki Operasyonu! 2 Gözaltı

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çamlıyayla ve Anamur ilçelerinde 2 şüphelinin sahte içki üretimi yaparak piyasaya süreceği ihbarını aldı. Bunun üzerine jandarma ekipleri, şüphelileri tespit edip yakalamak için operasyon gerçekleştirildi.

Düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda toplam 56 litre sahte içki, 12 litre etil alkol, 4 adet test kiti ile üretimde kullanılan birçok malzeme ele geçirildi.

Yakalanan 2 şüpheli, adli işlemleri yapılması için Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Kaynak: İHA

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