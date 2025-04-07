Zehir Tacirlerine Operasyon! 34 Kişi Tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli 3 ilde jandarma, "Örgütlü olarak uyuşturucu imal ve ticareti" yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi, yakalanan 46 kişiden 34'ü tutuklandı.

Zehir Tacirlerine Operasyon! 34 Kişi Tutuklandı

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmasında örgütlü olarak uyuşturucu madde üreten ve satan şüpheliler tespit edildi. Bunun üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesi merkezli Gaziantep ve Osmaniye'de birçok adrese eş zamanlı operasyon gerçekleşti.

3 ildeki eş zamanlı operasyonda uyuşturucu madde satan ve üretenlerin olduğu 46 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan adli aramada 5'er adet ruhsatsız tabanca ve av tüfeği, 320 gram metamfetamin, 110 gram bonzai, 21 adet sentetik hap ve 3 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

34 TUTUKLAMA

Jandarmada ifadesi alınan şüphelilerden 19'u "Örgütlü olarak uyuşturucu imal ve ticareti", 3'ü "Uyuşturucu imal ve ticareti"nden, 24'ü ise "Uyuşturucu madde satın almak"tan adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 34'ü tutuklandı, 12'si ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
Operasyonla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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