Jandarma Cezaevi Firarisini Yakaladı

Edinilen bilgilere göre, Batman İl Jandarma Komutanlığına bağlı (JASAT) ekipleri, hakkında "hırsızlık" suçundan 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve Elazığ E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan firar ettiği öğrenilen M.Ş. isimli şahsın yakalanması için çalışma gerçekleştirdi.

Yapılan çalışmalar sonucunda M.Ş., 5 Nisan 2025 tarihinde Batman il merkezinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin ardından Batman T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İHA