Jandarma Cezaevi Firarisini Yakaladı

Batman’da, Elazığ E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan firar eden ve hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, JASAT ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

Jandarma Cezaevi Firarisini Yakaladı

Edinilen bilgilere göre, Batman İl Jandarma Komutanlığına bağlı (JASAT) ekipleri, hakkında "hırsızlık" suçundan 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve Elazığ E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan firar ettiği öğrenilen M.Ş. isimli şahsın yakalanması için çalışma gerçekleştirdi.

Yapılan çalışmalar sonucunda M.Ş., 5 Nisan 2025 tarihinde Batman il merkezinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin ardından Batman T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İHA

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