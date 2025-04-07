Karabük’te Uyuşturucuyla Yakalanan 8 Kişiden 3'ü Tutuklandı

Karabük’te jandarma ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 8 kişiden 3’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Karabük’te Uyuşturucuyla Yakalanan 8 Kişiden 3'ü Tutuklandı

Karabük Başsavcılığı ve Safranbolu cumhuriyet savcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu tacirlerine operasyonlara devam ediyor.

Karabük’te Uyuşturucuyla Yakalanan 8 Kişiden 3'ü Tutuklandı - Resim : 1

30 Mart- 3 Nisan tarihlerinde düzenlenen 4 operasyonda 8 kişi yakalanırken, 8 gram bonzai, 1,45 gram esrar, 13,02 gram metamfetamin, 2 adet sentetik hap, hassas terazi, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 3 cep telefonu, tabanca ve 25 adet mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 3’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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