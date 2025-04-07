Jandarmadan Elektronik Sigara ve Kaçak Tütün Operasyonu

Antalya’da jandarmanın bir işletmeye yönelik düzenlediği operasyonda çok sayıda elektronik sigara ve kaçak tütün ele geçirildi.

Jandarmadan Elektronik Sigara ve Kaçak Tütün Operasyonu

Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Döşemealtı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları sonrası ilçedeki bir işletmeye operasyon gerçekleştirildi.

İşletmede yapılan aramalarda, 700 elektronik sigara, 30 sigara likiti ve 150 bandrolsüz ısıtılmış tütün ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli şahıs hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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