Kendisini Polis ve Savcı Olarak Tanıtanlara Dikkat! 885 Bin TL'lik Vurgun Yaptılar

İstanbul Sancaktepe'de Üsküdar ve Eyüpsultan'da kendisini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar 885 bin TL'lik vurgun yaptı. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutulandı.

Kendisini Polis ve Savcı Olarak Tanıtanlara Dikkat! 885 Bin TL'lik Vurgun Yaptılar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'un farklı ilçelerinde şüpheli şahısların kendilerini 'polis, savcı' olarak tanıtarak telefon dolandırıcılığı yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Vatandaşlardan milyonlarca lira değerinde para ve ziynet eşyası toplandığı tespit edildi.

İLÇELER FARKLI, YÖNTEM AYNI

Sancaktepe ilçesinde 25 Mart 2025 tarihinde ev hanımı F.K.'nın, kendisini arayarak ‘polis, savcı" olarak tanıtan şahısların yönlendirmesi ile 700 bin TL dolandırıldığı belirlendi. Aynı tarihte Eyüpsultan ilçesinde de, E.Y. isimli müşteki şahsın aynı yöntemle 185 bin TL dolandırıldığı tespit edildi.

14 Mart 2025 tarihinde Üsküdar ilçesinde gerçekleşen olayda, profesör olduğu öğrenilen N.K. isimli mağdur, telefonla arayarak kendilerini "Polis, savcı" olarak tanıtan şahısların yönlendirmesi ile ikametine gelen şüpheliye yaklaşık 1.285 gram ziynet eşyasını elden teslim ederek dolandırıldığı belirlendi. Şüphelilerin yakalanmasına ilişkin detaylı çalışma başlatan polis ekipleri, dolandırıcılık olaylarını gerçekleştiren şüphelilerin E.A., Ş.A. ve S.A. isimli şahıslar olduğunu tespit etti.

2 TUTUKLAMA

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş.A. ve S.A. tutuklanırken, E.A. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Tutuklanan şüpheliler Ş.A.(28) hakkında ‘nitelikli dolandırıcılık' ve ‘taksirle yaralamadan' suç kaydının olduğu, S.A.(29) hakkında ise ‘yaralama' ve ‘uyuşturucu maddeden' suç kaydı olduğu öğrenildi.

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Kaynak: İHA

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