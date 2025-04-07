Gaziantep'te 2 Tır Çarpıştı, 1 Yaralı

Gaziantep'te direksiyon hakimiyetini kaybeden tırın başka bir tırla çarpışması sonrası meydana gelen kazada tır sürücülerinden 1'i yaralandı.

Gaziantep'te 2 Tır Çarpıştı, 1 Yaralı

Kaza, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi İpek Yolu'nda yaşandı. İddiaya göre, 27 AYC 238 plakalı tır, direksiyon hakimiyetini kaybederek aynı yönde seyir halinde olan 27 BGM 71 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada tır sürücülerinden biri yaralandı.

Gaziantep'te 2 Tır Çarpıştı, 1 Yaralı - Resim : 1

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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